Кадыровцы сбежали из Украины в Чечню еще 13 марта - СБУ

Кадыровцы в лесу / Радио Свобода

С начала российской военной агрессии солдаты, которые подчинены чеченскому диктатору Рамзану Кадырову, уже потеряли сотни бойцов и еще 13 марта вернулись в Грозный. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на контрразведку СБУ.

13 марта российские телеграмм-каналы растиражировали видео с военного совещания, якобы прошедшего в Украине с участием Рамзана Кадырова. Само видео было записано в подвальном помещении. При этом утверждалось, что запись сделана в нескольких километрах от Киева.

При этом сам Кадыров в Украине не находился, а 13 марта – именно тот день, когда группировку "кадыровцев" вывели из Киевской области в Беларусь и дальше в Чечню.

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Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало сведения о главарях кадыровских бандформирований на территории Украины.

"Понимая неизбежность наказания за военные преступления, которые были совершены на территории Украины, все больше представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины, предлагая в качестве "входного билета" различную информацию", - рассказали украинские разведчики.