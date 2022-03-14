Политик предложил дом с 40 сотками под Киевом за ликвидацию Кадырова

Ранее Кадыров заявил, что он находится в Украине.
Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Евгений Рыбчинский заявил, что если глава Чечни Рамзан Кадыров действительно находится в Украине, то его должны ликвидировать. Он пообещал за голову Кадырова дом с 40 сотками под Киевом.
"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. И от руководства страны, думаю, не заржавеет", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он уже находится в Гостомеле под Киевом.
"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас", - сказал он.
Информация о нахождении Кадырова в Украине Киевом не подтверждена.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что если Кадыров действительно находится под Киевом, ВСУ его ликвидируют.
Кадыров в ответ заявил, что он может "постучать в двери".
"Пусть постучит", - ответил Арестович.
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