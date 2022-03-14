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Политик предложил дом с 40 сотками под Киевом за ликвидацию Кадырова

14 марта 2022, 13:30

Ранее Кадыров заявил, что он находится в Украине.

Кадыров
Рамзан Кадыров / УНИАН

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва Евгений Рыбчинский заявил, что если глава Чечни Рамзан Кадыров действительно находится в Украине, то его должны ликвидировать. Он пообещал за голову Кадырова дом с 40 сотками под Киевом.

"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ​​ВСУ и теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. И от руководства страны, думаю, не заржавеет", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 14 марта глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он уже находится в Гостомеле под Киевом.

"На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас", - сказал он.

Информация о нахождении Кадырова в Украине Киевом не подтверждена.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что если Кадыров действительно находится под Киевом, ВСУ его ликвидируют.

Кадыров в ответ заявил, что он может "постучать в двери".

"Пусть постучит", - ответил Арестович.

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