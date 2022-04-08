Пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, она забеременела – Денисова / Reuters, ua.depositphotos.com

В Буче на Киевщине пятеро российских захватчиков изнасиловали 14-летнюю девочку.

После этого она забеременела. О жестоком случае сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"Уровень жестокости армии террористов и палачей РФ не знает границ – изнасилованные дети... Девочка, 14 лет, изнасилованная 5 мужчинами-оккупантами. Сейчас беременна. Буча", – написала Денисова.

Также она сообщила о еще двух случаях жестоких изнасилований детей и женщин. Один из них произошел тоже в Буче – захватчики изнасиловали 11-летнего мальчика на глазах у мамы – ее привязали к стулу, чтобы смотрела.

Еще один случай произошел в Ирпене. Там трое оккупантов жестоко изнасиловали 20-летнюю девушку.

Денисова напомнила, что изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московского механизма, учесть эти факты военных преступлений РФ в Украине. Рашистские оккупанты должны понести строжайшую ответственность", – подчеркнула омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в Ирпене российские оккупанты убили родителей 9-летней девочки, а потом зверски изнасиловали ребенка. На ее груди вырезали букву "Z".

Также ранее стало известно, что в Киевской области в селе Иванков российские оккупанты изнасиловали двух сестер-подростков 15 и 16 лет.

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