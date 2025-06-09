Потеря МиГ-31К стала болезненной для РФ - в Defense Express указали на важный нюанс

Уничтожение МиГ-31К в результате дерзкой операции ВСУ в глубоком тире РФ стало болезненной потерей для ВКС врага, отмечают аналитики.

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Назван интересный нюанс в уничтожении российского МиГ-31К / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем говорится в материале Defense Express:

Потеря МиГ-31К стала болезненной для РФ

В 2024 году РФ имела лишь до 24-х самолетов МиГ-31 с модификацией К

В составе ВКС РФ появляются новые МиГ-31И

В ночь на 9 июня 2025 года Силы специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по российскому аэродрому "Саваслейка", уничтожив по меньшей мере один самолет МиГ-31 и один Су-30 или Су-34. О том, почему это болезненная потеря для России говорится в материале военно-аналитический портал Defense Express.

Аналитики подчеркивают, что эта потеря является особенно болезненной для российской армии, ведь Россия не имеет возможности производить новые самолеты типа МиГ-31К, адаптированные под ракеты "Кинжал". Поэтому любые потери таких бортов существенно ударяют по ее боевым возможностям.

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"Стоит заметить, что в течение полномасштабной войны против Украины россияне приложили определенные усилия для даже наращивания флота МиГ-31К. Потому что если на начало 2022 года РФ имела 12 самолетов этого типа, то The Military Balance 2024 писал о возможном наличии даже до 24 МиГ-31К", - говорится в статье.

Аналитики Defense Express обратили внимание на информацию о появлении в составе ВКС РФ самолетов МиГ-31И "Ишим", которые якобы способны автоматически выходить в точку пуска ракеты Х-47М2 "Кинжал". Это отличает их от МиГ-31К, где все действия экипаж должен выполнять вручную.

Также отмечается, что потенциальной базой для расширения парка МиГ-31К и МиГ-31И могли быть самолеты МиГ-31, которые находились на хранении. В 2018 году их количество оценивалось в пределах 130-150 единиц, однако большинство из них, вероятно, служили источником запчастей для действующего флота перехватчиков МиГ-31Б/БМ.

По состоянию на начало прошлого года в боевом составе ВКС РФ находилось около 90 таких перехватчиков, еще около 30 - в составе морской авиации ВМФ России.

"Серийное производство МиГ-31 прекратилось в 1993 году, всего было изготовлено 500 серийных экземпляров, из которых по факту в строю сейчас находится только 150 единиц. Что заодно демонстрирует довольно невысокую "выносливость" МиГ-31 в сочетании с российской культурой обслуживания. Отдельная для россиян проблема заключается в двигателях Д-30Ф6, которые используются на МиГ-31. Эти двигатели имеют межремонтный ресурс всего 300 часов, а если в 2014 году представители российского ВПК заявляли о накопленном запасе по Д-30Ф6 аж на 20-30 лет, то в 2024 году они заговорили о необходимости вообще возобновлять производство таких силовых установок", - указывают эксперты.

Аналитики также отмечают, что согласно актуальной информации ГУР МО Украины, сейчас российский военно-промышленный комплекс способен производить примерно 10-15 ракет "Кинжал" ежемесячно, а общий накопленный арсенал составляет около 100 единиц.

Ракета "Кинжал" / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно об ударах вглубь России

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины нанесли удар по военному аэродрому Саваслейка в Нижегородской области России. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, предварительно удалось поразить два вражеских самолета, вероятно МиГ-31 и Су-30 или Су-34.

Той же ночью беспилотники атаковали российское предприятие "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. По данным Defense Express, на этом заводе также изготавливали спутниковые антенны "Комета-М", которые РФ применяет для управления дальнобойным оружием.

Кроме того, в Брянской области в результате удара по пусковой установке оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" были ликвидированы 14 российских военнослужащих. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко.

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Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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