Смогли ли россияне выйти на границу Днепропетровщины - в ВСУ сделали заявление

В ОСУВ "Хортица" рассказали о том, какая сейчас ситуация на Покровском направлении и опровергли заявления о выходе врага к админгранице Днепропетровщины.

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Смогли ли россияне выйти на границу Днепропетровщины / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

О чем сообщили в ОСУВ "Хортица":

Россияне не смогли продвинуться к админграницам Днепропетровщины

Прямой угрозы окружения Покровска или Мирнограда пока нет

Российских оккупационных войск пока нет как на территории Днепропетровской области, так и вблизи ее административной границы. Об этом 9 июня в эфире "Суспільного" сообщил представитель группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, опровергнув заявления оккупантов о якобы прорыве на Днепропетровщину.

"Если каждый раз даже опровергать - это только разгонять их вброс. Нет! Сейчас конкретно могу просто сказать, - нет! Безусловно, нет сейчас россиян на территории Днепропетровской области. Нет сейчас россиян даже на границе Днепропетровской и Донецкой области, хотя они очень активно пытаются,- пояснил спикер. видео дня

Виктор Трегубов сообщил, что россияне неоднократно пытались устраивать информационно-психологические операции, в частности, на прошлой неделе распространяли видео, на котором якобы устанавливают флаг на админгранице, однако доверять таким заявлениям не следует. В качестве примера он напомнил, что, по словам Минобороны РФ, победу в войне они "одержали" еще в феврале 2022 года.

Относительно ситуации на Покровском направлении, Трегубов отметил, что обстановка остается напряженной.

"Покровское направление является сложным. Там идут атаки вдоль всей линии разграничения, особенно активные, причем, они рассредоточены и на западе, и на востоке. На западе - это попытка продавливать в сторону границы Донецкой и Днепропетровской области. На востоке - это попытка продавливать в направлении трассы Покровск - Константиновка, и попытки создания плацдарма за ней", - отметил спикер.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Он подчеркнул, что если раньше противник был активен непосредственно вблизи города Покровск, то сейчас пытается продвигаться там, где меньше застройки и больше открытого пространства.

Он добавил, что ситуация в этом районе сложная и характеризуется высокой интенсивностью боевых действий, однако прямой угрозы окружения Покровска или Мирнограда пока нет.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают продвижение в направлении Сум, и расстояние до областного центра все сокращается, что создает новые угрозы для города. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров обратил внимание на один из ключевых вопросов, который волнует местных жителей - возможность ударов по городу с помощью FPV-дронов.

Между тем через временно оккупированный Мариуполь 7 и 8 июня Россия перебрасывала значительные силы. В частности речь идет о более 10 самоходных артиллерийских установках, системах противовоздушной обороны и колоннах из более 40 грузовиков с боекомплектом и военными. Об этом сообщил представитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Кроме этого, в РФ заявили о наступательных действиях на территории Днепропетровской области. Впрочем, как отмечает американский Институт изучения войны, пока такие сообщения не подтверждены никакими геолокационными доказательствами.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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