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В РФ заявили о наступлении на Днепропетровщину: в ISW дали оценку

Анна Ярославская
9 июня 2025, 07:56
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Американские эксперты не обнаружили геолокационных доказательств заявленных оккупантами продвижений вблизи границы Днепропетровской области.
Карта ISW, ВСУ
​В ISW дали оценку наступлению РФ на Днепрпетровщину / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, understandingwar.org

Кратко:

  • В РФ заявили, что оккупанты якобы достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей
  • В ISW не нашли подтверждений продвижений оккупантов вблизи границы Днепропетровщины

В РФ заявили о наступлении на территории Днепропетровской области Украины. В то же время никаких геолокационных подтверждений этому заявлению нет. Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны.

Как пишут эксперты ISW, российские официальные лица неоднократно давали понять, что у Кремля более широкие территориальные амбиции в Украине, в том числе в Днепропетровской области.

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В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объявил, будто оккупационные силы "начали наступление" в Днепропетровской области и разразился новыми угрозами. Он сказал, что тот, "кто не хочет признавать реалии войны" на переговорах, якобы "получит новые реалии на земле".

В российском Минобороны также заявили 8 июня о продвижении ВС РФ. Отмечалось, что россияне якобы достигли границы Донецкой и Днепропетровской областей к северо-западу от Орехово в Покровском районе и продвинулись к юго-востоку от Муравки, к западу от Котляровки и к западу и юго-западу от Богдановки.

"В ISW не обнаружили геолокационных доказательств этих заявленных продвижений вблизи границы Днепропетровской области", - сообщили аналитики.

Орехово, Покровский район
Орехово, Покровский район / Карта deepstatemap.live

Эксперты проанализировали спутниковые снимки за 7 и 8 июня, на которых были замечены новые воронки от артиллерии.

В ISW пришли к выводу, что текущая активность россиян вблизи границы является продолжением наступательных усилий на юго-западе Донецкой области, а не началом новой масштабной операции по захвату оперативно значимой территории в Днепропетровской области.

Ситуация на фронте
Ситуация на фронте / understandingwar.org

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в России заявили, что якобы оккупанты уже продвинулись к западной границе Днепропетровской области и наступают на Днепропетровщину. Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сказал, что заявление о продвижении на озвученном направлении является российской дезинформацией. По его данным, бои все еще продолжаются в Донецкой области.

Ситуация на границе Сумской области напряженная, но под контролем Вооруженных сил Украины, оснований для эвакуации из города Сумы пока нет. Об этом написал глава областной военной администрации Олег Григоров.

Издание The Economist сообщает со ссылкой на украинскую разведку, что на фоне активизации российского летнего наступления украинские города готовятся к новой фазе войны. Основными направлениями удара, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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