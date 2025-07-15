Напряжение на "Уэмбли": что сделал Дюбуа во время битвы взглядов

Дюбуа выражал уверенность в своей победе, пытаясь психологически повлиять на Усика перед важным реваншем.

https://glavred.info/sport/napryazhenie-na-uembli-chto-sdelal-dyubua-vo-vremya-bitvy-vzglyadov-10681682.html Ссылка скопирована

Усик остался спокойным во время битвы взглядов, а Дюбуа пытался провоцировать его / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Усик и Дюбуа провели битву взглядов возле "Уэмбли" перед реваншем 19 июля

Усик спокойный, Дюбуа пытался провоцировать, команда Усика была громкой

Первый бой 2023 года закончился нокаутом Усика в девятом раунде

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик и британский претендент Даниэль Дюбуа провели традиционную битву взглядов возле легендарного стадиона "Уэмбли" в Лондоне накануне их второго поединка за звание абсолютного чемпиона мира, который состоится 19 июля. Видео с этого инцидента опубликовал DAZN Boxing.

Украинец вел себя сдержанно и спокойно, демонстрируя уверенность, тогда как Дюбуа пытался спровоцировать оппонента, выкрикивая заявления о том, что именно он станет новым чемпионом. Особенно было заметно, что британского боксера раздражала громкая поддержка команды Усика, в то время как сторонники Дюбуа вели себя значительно тише.

видео дня

В отличие от апрельской встречи взглядов, которая также проходила на "Уэмбли", на этот раз обошлось без серьезных провокаций или конфликтов.

Александр Усик / инфографика: Главред

Напомним, что их первый поединок состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, где Усик одержал убедительную победу нокаутом в девятом раунде, защитив свои титулы и установив статус одного из лучших боксеров мира в супертяжелом весе.

Этот реванш привлекает большое внимание в боксерских кругах, поскольку на кону будут стоять не только титулы, но и престиж абсолютного чемпиона мира.

Битва взглядов / Фото: скриншот

Другие новости украинского спорта

Как сообщал Главред, в субботу, 19 июля, состоится реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Кроме того, Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0.

Также Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье по художественной гимнастике с результатом 117,800 балла. Украинская гимнастка опередила серебряного призера Стилиану Николову из Болгарии на 1,100 балла.

Читайте также:

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред