Бросок, заставивший заговорить мир: как украинский атлет стал главной звездой чемпионата

Украинец победил в соревнованиях по метанию молота, метнув снаряд на 81.66 метра и повторив рекорд Александра Крикуна.

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Легкоатлет принес Украине первую медаль чемпионата, вновь подтвердив свое превосходство на европейской арене / Колаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Кохан выиграл золото в метании молота на Евро-2025

Его результат - 81.66 м, лучший за 21 год в Украине

Это первая медаль Украины на чемпионате в Мадриде

Бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан принес Украине первую медаль на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике, который стартовал 27 июня в Мадриде. Как сообщает "Суспільне Спорт", легкоатлет стал победителем в метании молота.

В соревнованиях среди мужчин Кохан продемонстрировал лучший результат - 81.66 м, что позволило ему уверенно обойти соперников и удержать лидерство до завершения дисциплины.

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Украинец начал выступление с броска на 76.60 м, который стал третьим среди 15 участников. Вторая попытка оказалась неудачной, однако уже в третьей Кохан метнул на 77.45 м, укрепив позиции в первой тройке.

В четвертой попытке спортсмен достиг рекордных для себя 81.66 м, что вывело его в единоличные лидеры. Две последние попытки не улучшили результат, но добытого хватило для "золота".

Отметим, что 81.66 м - это лучший результат украинских метателей за последние 21 год. Последний раз аналогичную дистанцию преодолел Александр Крикун еще 29 мая 2004 года.

Это уже вторая подряд победа Кохана на командном чемпионате Европы: в прошлом году он также занял первое место с результатом 77.03 м.

Напомним, благодаря выступлениям в розыгрыше 2023 года, сборная Украины вернулась в первый дивизион командного Евро-2025.

Новости спорта

Как сообщал Главред, украинская сборная по прыжкам в воду выиграла две золотые медали на чемпионате Европы в Анталии и возглавила общий медальный зачет. Дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель дебютировал на взрослом континентальном уровне с победой, набрав 276,84 балла и опередив соперниц из Германии на 10,89 балла.

Кроме того, Таисия Онофрийчук стала чемпионкой Европы в личном многоборье по художественной гимнастике с результатом 117,800 балла. Украинская гимнастка опередила серебряного призера Стилиану Николову из Болгарии на 1,100 балла.

Также Андрей Ярмоленко официально объявил о намерении завершить карьеру игрока. Легендарный футболист "Динамо" и национальной сборной Украины подтвердил, что сезон 2025 года станет для него последним в статусе профессионала.

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