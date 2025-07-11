Шахтер разгромил Ильвес в Лиге Европы: кто стал героем поединка

Команда Арды Турана полностью контролировала игру и не оставила шансов финскому вице-чемпиону даже на гол престижа.

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19-летний Алиссон оформил дубль и два ассиста в своем первом матче в еврокубках / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Кратко:

Шахтер разгромил Ильвес в первом матче квалификации - 6:0

Алиссон оформил 2 гола и 2 ассиста в евродебюте

Туран дебютировал в качестве тренера в Лиге Европы победой

Донецкий "Шахтер" уверенно начал еврокубковый сезон, разгромив финский "Ильвес" в первом матче квалификации Лиги Европы - 6:0. Об этом сообщает "Спорт24".

Этот поединок стал особенным для Арды Турана - он дебютировал в официальных матчах во главе "горняков" и провел первую игру в еврокубках как тренер. Наставник сформировал стартовый состав, в котором соединил шестерых украинцев и пятерых бразильцев.

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С первых минут "Шахтер" захватил инициативу, и уже на 4-й минуте мог открывать счет. Один момент сменял другой - сначала Элиас не реализовал возможность, впоследствии Конопля попал в перекладину, а Кауан пробил рядом с воротами.

Преимущество украинского клуба воплотилось в гол на 24-й минуте - Алиссон перехватил мяч после ошибки вратаря и начал атаку, которую же и завершил после передачи Кевина. Перед перерывом "Шахтер" удвоил счет - после подачи Алиссона с углового Элиас замкнул на ближней стойке - 2:0.

Во втором тайме Туран постепенно начал менять ключевых игроков, однако это не повлияло на ход событий. Очеретько отдал точную передачу на Алиссона, тот пробил, вратарь спас, но на добивании первым оказался Кевин - 3:0. Впоследствии Педринью и Невертон довели счет до разгромного - 5:0 и 6:0 соответственно.

Алиссон в своем дебютном матче в еврокубках записал на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи. В конце встречи "Ильвес" мог забить престижный мяч, но Ризнык сохранил свои ворота "сухими".

"6:0 - ответный матч через неделю в Финляндии превращается в формальность. Шахтер мысленно может готовиться ко второму раунду, где будет ждать значительно более грозный Бешикташ", - заключает "Спорт24".

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Как сообщал Главред, украинская сборная по прыжкам в воду выиграла две золотые медали на чемпионате Европы в Анталии и возглавила общий медальный зачет. Дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель дебютировал на взрослом континентальном уровне с победой, набрав 276,84 балла и опередив соперниц из Германии на 10,89 балла.

Кроме того, Бронзовый призер Олимпиады-2024 Михаил Кохан принес Украине первую медаль на командном чемпионате Европы-2025 по легкой атлетике, который стартовал 27 июня в Мадриде.

Также в 19 июля, состоится поединок-реванш между украинским боксером Александом Усиком и его британским противником Даниэлем Дюбуа.

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