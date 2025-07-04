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Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

Анна Косик
4 июля 2025, 17:27
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Украинский боксер будет соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Усик, Дюбуа
Что известно о бое Усика и Дюбуа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, instagram.com/dynamite_daniel_dubois/

Вы узнаете:

  • Когда и где состоится поединок
  • Где можно будет смотреть бой
  • Какие ставки делают букмекеры

В субботу, 19 июля, состоится поединок-реванш между украинским боксером Александом Усиком и его британским противником Даниэлем Дюбуа. Бой состоится в Англии, об этом официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions.

Боксеры будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. По состоянию на сейчас Усик владеет титулами WBA, WBO, WBC и IBO, а Дюбуа принадлежит пояс IBF.

видео дня

Где и когда начнется бой

Начало главного вечера бокса 2025 года запланировано на 19:00 по киевскому времени. Сперва зрителям покажут поединки андеркарда, после чего состоится бой между Усиком и Дюбуа - его начало прогнозируется не ранее 23:30.

Украинский и британский боксеры встретятся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Для Александра Усика это будет второй выход на бой на этой локации. Впервые он там одержал победу в 2020 году во время боя с британцем Дереком Чисорой.

Где смотреть реванш Усика - Дюбуа

В Украине официальное право на показ вечера бокса имеет только одна платформа - MEGOGO. Об этом сообщил соучредитель медиасервиса Федор Дроздовский. Подписчики подписки "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL" получат полный доступ к бою.

Прогнозы букмекеров

Украинские и мировые букмекеры не меняют свои прогнозы относительно победителя боя. Предварительно, коэффициенты указывают на то, что фаворитом остается Александр Усик.

Александр Усик
Александр Усик / Инфографика: Главред

Бой Усика и Дюбуа - последние новости по теме

Ранее Даниэль Дюбуа поделился своими планами относительно реванша против Александра Усика, заявив, что готов к бою с украинским чемпионом. Британский боксер рассказал, что хочет отомстить за свое поражение в прошлом поединке.

Напомним, Главред писал, что в апреле предполагалось, что поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа проведут 12 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Однако впоследствии планы изменились.

Накануне букмекеры оценили шансы боксеров на победу. Фаворитом противостояния считается непобедимый украинец Александр Усик (23-0, 14 КО). Его соперник - британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО), чей шанс на победу аналитики оценивают значительно ниже.

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О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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