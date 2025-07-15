Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Россияне перешли границу Украины в новой точке и начали наступление - детали от ВСУ

Юрий Берендий
15 июля 2025, 18:15
8767
Российские войска были остановлены после попытки прорыва на новом направлении в Харьковской области, сообщили в ОТГ "Харьков".
Реклама
Россияне перешли границу Украины в новой точке и начали наступление - детали от ВСУ
Россияне перешли границу Украины в новой точке - детали / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 22 ОМБр

О чем сообщили в ОТГ "Харьков":

  • Россияне теряют около 100 военных убитыми и ранеными на Харьковском направлении
  • Войска РФ перешли границу на новом направлении, наступление россиян - остановлено
  • Город Волчанск разрушен полностью

Российские оккупационные войска начали активные боевые действия на новом участке фронта, пересекая государственную границу на Харьковщине. Продвижение врага остановлено, враг на Харьковском направлении теряет около 100 военнослужащих убитыми и ранеными ежедневно. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

Как отметил Шамшин, потери российской армии, которые ежедневно составляют до сотни раненых и погибших, равны роте, а за неделю - это уже более батальона. Однако такие потери не останавливают россиян.

видео дня

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают активно осуществлять штурмовые действия.

Шамшин отметил, что даже российская армия рано или поздно столкнется с явлением истощения. И когда этот момент наступит, россияне могут получить неожиданность, вероятно, очень неприятную.

В то же время он признал, что российские войска имеют численное преимущество, а их нынешняя тактика направлена на истощение и растягивание украинской обороны.

"Они пытаются атаковать в разных местах, и вот, две недели назад, они начали активные действия в районе населенного пункта Меловое - к северо-востоку от поселка Великий Бурлук. Там они действительно пересекли государственную границу и пытались двигаться в направлении села Амбарное и были остановлены, потом они изменили вектор своего движения и попытались продвинуться в направлении села Хатнее, но также были остановлены. Они пытаются растягивать нашу оборону, ища слабые места, и если они думают, что им где-то удается находить такое слабое место, они в таких местах будут накапливать свою пехоту, которой будут развивать успех", - рассказал он.

Спикер сообщил, что за прошедшие сутки противник совершил пять атак на позиции украинских военных в районах села Зеленое и города Волчанск.

По словам Шамшина, российские силы преимущественно наступают небольшими пехотными группами по 3-5 человек, при активной поддержке дронов.

Он подчеркнул, что Волчанск почти полностью разрушен, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Несмотря на это, россияне продолжают массированные обстрелы - используют артиллерию, тяжелое вооружение и реактивные системы залпового огня. В то же время главной угрозой в Волчанске пока являются беспилотники, россияне имеют их в большом количестве и активно применяют.

Реклама
ОСГВ
ОСГВ "Хортица" / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска достигли определенного продвижения на востоке Запорожской области, захватив село Малиновка, расположенное к западу от Гуляйполя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На Покровском направлении российская армия пытается прорвать украинскую оборону с целью изоляции Покровска, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Также наблюдается рост активности оккупационных сил на Приднепровском направлении в Херсонской области. Противник стремится продвинуться в районе днепровских островов, чтобы захватить плацдармы и установить над ними контроль, заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Другие новости:

Об источнике: ОТГ "Харьков"

Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Фронт
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Виталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия Ротару
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.
Главная
Telegram
язык
Важное