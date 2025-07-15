Россияне перешли границу Украины в новой точке и начали наступление - детали от ВСУ

Россияне перешли границу Украины в новой точке - детали / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 22 ОМБр

О чем сообщили в ОТГ "Харьков":

Россияне теряют около 100 военных убитыми и ранеными на Харьковском направлении

Войска РФ перешли границу на новом направлении, наступление россиян - остановлено

Город Волчанск разрушен полностью

Российские оккупационные войска начали активные боевые действия на новом участке фронта, пересекая государственную границу на Харьковщине. Продвижение врага остановлено, враг на Харьковском направлении теряет около 100 военнослужащих убитыми и ранеными ежедневно. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин.

Как отметил Шамшин, потери российской армии, которые ежедневно составляют до сотни раненых и погибших, равны роте, а за неделю - это уже более батальона. Однако такие потери не останавливают россиян.

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Он подчеркнул, что оккупанты продолжают активно осуществлять штурмовые действия.

Шамшин отметил, что даже российская армия рано или поздно столкнется с явлением истощения. И когда этот момент наступит, россияне могут получить неожиданность, вероятно, очень неприятную.

В то же время он признал, что российские войска имеют численное преимущество, а их нынешняя тактика направлена на истощение и растягивание украинской обороны.

"Они пытаются атаковать в разных местах, и вот, две недели назад, они начали активные действия в районе населенного пункта Меловое - к северо-востоку от поселка Великий Бурлук. Там они действительно пересекли государственную границу и пытались двигаться в направлении села Амбарное и были остановлены, потом они изменили вектор своего движения и попытались продвинуться в направлении села Хатнее, но также были остановлены. Они пытаются растягивать нашу оборону, ища слабые места, и если они думают, что им где-то удается находить такое слабое место, они в таких местах будут накапливать свою пехоту, которой будут развивать успех", - рассказал он.

Спикер сообщил, что за прошедшие сутки противник совершил пять атак на позиции украинских военных в районах села Зеленое и города Волчанск.

По словам Шамшина, российские силы преимущественно наступают небольшими пехотными группами по 3-5 человек, при активной поддержке дронов.

Он подчеркнул, что Волчанск почти полностью разрушен, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

Несмотря на это, россияне продолжают массированные обстрелы - используют артиллерию, тяжелое вооружение и реактивные системы залпового огня. В то же время главной угрозой в Волчанске пока являются беспилотники, россияне имеют их в большом количестве и активно применяют.

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ОСГВ "Хортица" / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска достигли определенного продвижения на востоке Запорожской области, захватив село Малиновка, расположенное к западу от Гуляйполя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На Покровском направлении российская армия пытается прорвать украинскую оборону с целью изоляции Покровска, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Также наблюдается рост активности оккупационных сил на Приднепровском направлении в Херсонской области. Противник стремится продвинуться в районе днепровских островов, чтобы захватить плацдармы и установить над ними контроль, заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Об источнике: ОТГ "Харьков" Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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