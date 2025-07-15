Путин сдает Россию и больше не решает судьбу войны против Украины - что произошло

Россия не собирается завершать войну и все больше втягивается в зависимость от Китая и КНДР, указывает Коваленко.

https://glavred.info/war/putin-sdaet-rossiyu-i-bolshe-ne-reshaet-sudbu-voyny-protiv-ukrainy-chto-proizoshlo-10681598.html Ссылка скопирована

Сценарий, в который не поверили бы даже Брежнев и Хрущев - произошел / Коллаж Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, kremlin.ru

О чем сказал Коваленко:

Россия не желает завершать войну в рамках установленных Трампом 50-ти дней

РФ скатывается к роли сырьевого придатка Китая

Россия проигрывает войну против Украины

Россия, которую еще недавно Кремль видел "великой державой", стремительно скатывается к роли геополитического вассала. Пока пропагандисты уверяют, что война будет продолжаться несмотря на любые "сроки от Трампа", на самом деле Путин все глубже погружает страну в зависимость от Китая и КНДР. Об этом в своем Telegram сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, российская пропаганда сейчас пытается донести месседж, что Россия не намерена завершать войну даже несмотря на озвученные Трампом 50 дней.

видео дня

Он подчеркнул, что Путин фактически скатывается к роли сырьевого придатка Китая, ведь Россия не способна самостоятельно поддерживать военные действия без внешней технологической помощи, а также без поставок боеприпасов из Северной Кореи.

"Это ставит Россию в зависимость. Рассказать о таком сценарии будущего Хрущеву, Брежневу или даже Андропову - они бы не поверили, и испугались, потому что представить, что Россия станет не игроком, а фунтом, не мог никто из них", - сказал глава ЦПИ при СНБОУ.

Коваленко также отметил, что Кремль стремительно теряет влияние в Центральной Азии, на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке, а в Африке постепенно проигрывает, ведь там только тратит свои ресурсы без реальной отдачи. Все это, по его мнению, - результат политики Путина.

"Россия проигрывает войну против Украины, и становится лишь инструментом других геополитических игроков для сохранения их интересов. Максимальный позор", - резюмировал он.

Позиция Китая относительно войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в настоящее время переговоры о прекращении огня и завершении войны не ведутся, ведь к ним не привлечена главная сторона конфликта - Россия, которая и начала эту агрессию. Об этом заявил народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Также Богдан Яременко оценил потенциальное развитие отношений между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении строгих санкций против России, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность с Украиной. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава РФ выскажется по этому поводу при необходимости.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред