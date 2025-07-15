Что может заставить Путина завершить войну: в Раде дали неожиданный прогноз

В перспективе контакты Дональда Трампа и Владимира Путина будут стихать, считает Богдан Яременко.

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Богдан Яременко спрогнозировал дальнейшие шаги Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Важное из заявлений Яременко:

Пиетет Трампа к России и Путину никуда не денется

Контакты Трампа и Путина будут стихать

Народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко ответил на вопрос о том, как дальше могут складываться отношения президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

"Этот пиетет Трампа к России и Путину никуда не денется. И наша подозрительность еще не раз получит новые факты, которые подпитывают мысли о контактах между США и Россией на самом высоком уровне", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Вместе с тем дипломат предполагает, что в перспективе года-двух эти контакты будут стихать и будут минимизироваться.

"Путин действует в рамках своего понимания интересов России – варварского и средневекового. Если Трамп считал, что "хорошие разговоры" с Путиным должны приводить к затиханию боевых действий, то Путиным это воспринималось с точностью до наоборот. Такая ситуация сохранится", - отмечает он.

Нардеп не исключает, что может произойти что-то чрезвычайное в России, что заставит Путина пересматривать подходы к войне в Украине и искать способ как можно быстрее прекратить ее.

"Это могут быть внезапные поражения российских войск на фронте или экономические катаклизмы, которые повлекут за собой социальные и политические проблемы. Я бы особо на это не надеялся, но теоретически возможны ситуации, которые заставят Путина менять подход. Если этого не случится, то будет происходить все, что и сейчас. Но при этом Трамп будет приобретать понимание того, что контакты с Путиным ему не дают ничего, кроме проблем: ему нечего сказать прессе и общественности, разве что признать, что ошибся", - добавил Яременко.

Ранее в США назвали страну для переговоров с РФ. США хотели провести встречу в Ватикане, однако россияне отказались.

Напомним, ранее в Кремле сообщили вероятные сроки переговоров Трампа с Путиным. Переговоры должны привести к "серьёзным результатам", говорят в РФ.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин снова попытался оправдать агрессию против Украины, заявив, что Россию якобы несправедливо обвиняют в развязывании войны.

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О персоне: Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) – украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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