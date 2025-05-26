"Нас заставили": Путин насмешил новой причиной войны РФ с Украиной

Владимир Путин повторил старые тезисы российской пропаганды.

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Владимир Путин выдумал новую причину войны РФ против Украины / коллаж: Главред, фото: МО РФ, kremlin.ru

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Путин повторил старые тезисы российской пропаганды

РФ якобы вынудили начать войну, утверждает российский диктатор

Российский диктатор Владимир Путин вновь попытался оправдать агрессию против Украины, заявив, что Россию якобы несправедливо обвиняют в развязывании войны.

На встрече с представителями бизнеса он повторил старые тезисы российской пропаганды, ссылаясь на события 2014 года в Украине, сообщают пропагандисты РФ.

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Кремлевский диктатор утверждает, что Киев якобы применял силу против жителей Донбасса.

"Там людей уничтожали с вертолетов и самолетов. Нас вынудили делать то, что мы сейчас делаем, а теперь пытаются выставить нас виновниками", — заявил он.

Ранее Макрон предупредил РФ о "дедлайне" и рассказал о лжи Путина. Дональд Трамп осознаёт, что российский президент его обманывал, считает Эммануэль Макрон.

Напомним, ранее в Кремле ответили на громкое заявление Трампа. Слова Дональда Трампа о массированных обстрелах украинских городов Россией вызваны эмоциями, считает Дмитрий Песков.

Как писал Главред, ранее Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

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Кто такой Владимир Путин? Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.

Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина. 17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

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