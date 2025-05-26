"Путин обезумел": в Кремле ответили на громкое заявление Трампа

Главное:
- Песков объяснил слова Трампа эмоциями
- В Кремле внимательно отслеживают всю реакцию
В Кремле прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа о "обезумевшем" Владимире Путине, объяснив их "эмоциональной перегрузкой".
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что слова Трампа о массированных обстрелах украинских городов Россией вызваны эмоциями, сообщает Интерфакс.
"Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков.
Он также добавил, что Путин принимает все решения, которые "необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".
Ранее Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.
По данным The Wall Street Journal, во время телефонного разговора Трамп сообщил лидерам стран Европы, что Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции.
Как писал Главред, Трамп рассматривает введение санкций против РФ. Президент США не исключает экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.
Другие новости:
- У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России
- Россия выходит на пик, летнее наступление – последний "шанс", - The Washington Post
- Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения Путина
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред