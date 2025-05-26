"Путин обезумел": в Кремле ответили на громкое заявление Трампа

Слова Дональда Трампа о массированных обстрелах украинских городов Россией вызваны эмоциями, считает Дмитрий Песков.

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В Кремле прокомментировали заявления Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

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Песков объяснил слова Трампа эмоциями

В Кремле внимательно отслеживают всю реакцию

В Кремле прокомментировали высказывания президента США Дональда Трампа о "обезумевшем" Владимире Путине, объяснив их "эмоциональной перегрузкой".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что слова Трампа о массированных обстрелах украинских городов Россией вызваны эмоциями, сообщает Интерфакс.

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"Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию", - сказал Песков.

Он также добавил, что Путин принимает все решения, которые "необходимы для обеспечения безопасности нашей страны".

/ Инфографика: Главред

Ранее Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

По данным The Wall Street Journal, во время телефонного разговора Трамп сообщил лидерам стран Европы, что Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции.

Как писал Главред, Трамп рассматривает введение санкций против РФ. Президент США не исключает экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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