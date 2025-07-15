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Украина планирует развернуть десятки тысяч перехватчиков "Шахедов" – Forbes

Виталий Кирсанов
15 июля 2025, 16:24
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В июне РФ запустила более 5000 "Шахедов", а максимальное количество запусков за одну ночь составило 728.
Украина планирует развернуть десятки тысяч перехватчиков
Украина планирует развернуть десятки тысяч перехватчиков "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Сила "Шахедов" заключается в их огромном количестве
  • Пулеметы не могут достать "Шахеды", летящие высоко
  • Масштабы развертывания перехватчиков значительно возрастут

Поставка Украине большого количества зенитных ракетных комплексов Patriot жизненно важна для защиты от российских ракет, но остановить массированные атаки беспилотников - задача для многочисленных перехватчиков. Именно поэтому, как отмечает Forbes, Агентство оборонных закупок Украины заключило контракты на "десятки тысяч" беспилотников-перехватчиков.

Издание отмечает, что сила "Шахедов" заключается как раз в их огромном количестве.

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Журналисты отметили, что в июне Россия запустила более 5000 "Шахедов", а максимальное количество запусков за одну ночь составило 728.

"Это слишком много для Patriot. Общая производственная мощность США составляет всего 650 ракет "Пэтриот" в год. Стоимость каждой составляет $3,3 млн, примерно в 100 раз больше, чем у "Шахеда"", - написало издание.

Поэтому, как отметило издание, Украине нужно что-то, что можно масштабировать так же быстро, как россияне выпускают свои ударные беспилотники.

Издание отметило, что мобильные огневые группы больше не могут эффективно сбивать вражеские дроны, которые сменили тактику и высоту полетов.

"Пулеметы не могут достать "Шахеды", летящие высоко, но небольшие и быстрые беспилотники-перехватчики могут", - констатировали журналисты.

В своем материале Forbes привел слова Алексея Рогозина, гендиректора российской Объединенной авиастроительной корпорации, который сказал, что украинские беспилотники-перехватчики сбили более 500 "Шахедов" в рамках защиты Киева, используя беспилотники с радиолокационным и визуальным наведением.

"Речь идет о городском противодронном куполе, построенном на массовом использовании малогабаритных перехватчиков, в первую очередь беспилотников с бортовым видеонаблюдением. Система включает расчеты на транспортных средствах, центр мониторинга и координации, а также учебный центр", - рассказал он.

При этом Рогозин выразил уверенность, что большие волны "Шахедов" таки прорвуться сквозь систему перехватчиков, но отмечает, что они меняют прежнее соотношение затрат, поэтому атаковать Украину теперь для россиян будет дороже.

Как сказал директор Агентства оборонных закупок Украины Арсен Жумадилов, уничтожение сотен "Шахедов" - это достижение и теперь масштабы развертывания перехватчиков значительно возрастут.

"Десятки тысяч беспилотников-перехватчиков - это то, что мы уже законтрактовали и будем продолжать контрактовать. Сейчас наши контракты, с одной стороны, зависят от возможностей производителя, а с другой - от возможностей государственного бюджета", - пояснил ситуацию Жумадилов.

Он допустил, что если производитель сможет выпускать больше беспилотников, чем Украина способна оплатить, то помочь смогут западные союзники.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Инфографика: Главред

Война России против Украины - новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны только за неделю сбили сотни вражеских "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков.

Кроме того, линия фронта в войне агрессора России против Украины все больше замирает из-за стремительного развития и масштабных поставок беспилотников. Дроны уже доминируют на поле боя и не позволяют сторонам покидать укрытия из-за опасности ударов.

Также российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

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Об источнике: Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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