Украинский 'дрон-стоп': СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА

Применение этих боеприпасов позволяет избежать дополнительной нагрузки на солдат и заменить магазин без смены оружия.

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Украинские военные применяют новые патроны для эффективной борьбы с малыми беспилотниками на передовой / коллаж: Главред, фото: скриншот с ТК fedorov

Кратко:

Украина применяет специальные патроны для борьбы с малыми дронами

Патроны распадаются на несколько элементов, поражая дроны на расстоянии до 50 метров

Производство боеприпасов наращивают для обеспечения каждого солдата

За последние три года беспилотные летательные аппараты кардинально изменили характер боевых действий в Украине. И Украина, и Россия активно используют все более совершенные малые дроны, из-за чего крупные бронетанковые подразделения отходят на второй план. Обе стороны переходят на меньшие и рассредоточенные группы военных, чтобы уменьшить уязвимость.

В то же время малым подразделениям становится сложнее защищаться от дронов, которые все чаще применяются для атак именно на такие группы, пишет Forbes. В ответ Украина начала производить специальные патроны для стрельбы по БПЛА из стандартного автоматического оружия.

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Заявлено, что Украина увеличивает производство этих боеприпасов, чтобы каждый боец мог иметь хотя бы один магазин со специальными патронами. Такой подход позволяет защитникам защищаться от дронов без необходимости носить дополнительное вооружение: достаточно заменить магазин, что быстро и удобно.

"Эти патроны поступают на вооружение именно тогда, когда малые дроны играют ключевую роль в российском летнем наступлении, заменяя артиллерию как более дешевое и доступное средство разведки и наведения ударов", - пишет Forbes.

Как отмечает материал, "новые боеприпасы, стандартизированные по натовским нормам, вероятно, станут крайне полезными для украинских войск в условиях удержания обороны. Ожидается, что они сразу будут отправляться на передовую, давая солдатам быстрый и эффективный инструмент для борьбы с дронами".

Для российских войск нейтрализация дронов будет означать возвращение к менее точным артиллерийским ударам или рискованным лобовым атакам укрепленных позиций. Последние несут большие потери и имеют ограниченный успех, а артиллерия требует значительных ресурсов и раскрывает позиции батарей, что делает их уязвимыми для украинских дронов.

В целом, использование таких патронов может существенно изменить нынешнюю "игру в кошки-мышки" между средствами атаки и противодействия дронам, предлагая кинетическую альтернативу распространенным радиоэлектронным методам борьбы.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны только за неделю сбили сотни вражеских "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков.

Кроме того, линия фронта в войне агрессора России против Украины все больше замирает из-за стремительного развития и масштабных поставок беспилотников. Дроны уже доминируют на поле боя и не позволяют сторонам покидать укрытия из-за опасности ударов.

Также российские оккупанты начали применять на фронте новые ударные дроны - так называемые мини-"Шахеды". Об этом рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Бескрестнов Сергей с позывным "Флеш".

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