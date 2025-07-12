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Зеленский анонсировал "нестандартные шаги" и изменения после встречи с Умеровым

Руслана Заклинская
12 июля 2025, 20:57
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Перезидент обсудил с министром обороны изменения в государственных институтах оборонного сектора.
Зеленский анонсировал 'нестандартные шаги' и изменения после встречи с Умеровым
Зеленский готовит "нестандартные шаги" для защиты Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Нужно больше позитивной динамики в отношениях с США
  • Украина готовит новые решения в оборонном управлении
  • Поручено заключить контракты на все доступные эффективные типы БпЛА

Украине нужна положительная динамика в отношениях с США и новые шаги в управлении оборонной сферой. Решения по этому поводу будут вскоре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.

Первым и главным вопросом стала тема массового контрактования и наращивания производства беспилотников. Президент поручил заключить контракты на все доступные объемы дронов приоритетных типов, которые уже сейчас показывают эффективность на поле боя.

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"В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты - расширяем географию такой поддержки", - отметил Зеленский.

Отдельно он подчеркнул, что Украина ведет активную работу с европейскими партнерами по привлечению финансирования для масштабирования производства БпЛА. Второй вопрос, который Зеленский обсудил с Умеровым касается изменений в государственных институтах.

"Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", - подчеркнул президент.

Зеленский и Трамп о Путине - новости по теме

Напомним, накануне президент Зеленский сообщил, что США уже возобновили поставки вооружения для ВСУ. Также глава государства потребовал отчетов чиновников по реализации договоренностей с партнерами. За невыполнение обязательств возможны персональные кадровые решения.

Зеленский в фильме BBC рассказал, что во время личной встречи с Владимиром Путиным в 2019 году в Париже российский лидер много врал. Зеленский назвал Путина "человеком без эмоций", который действует, как убийца - "это просто его работа".

Кроме этого, как сообщал Главред, 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Путин постоянно говорит бред, который "красиво звучит, но не имеет смысла". В ответ на неприемлемое поведение главы Кремля, Трамп одобрил поставки Украине части оборонного вооружения.

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О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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