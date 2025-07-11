Что предложили сенаторы США Украине в Риме: Зеленский раскрыл детали встречи

США впервые присоединились к формату "коалиции желающих", который объединяет международную поддержку Украины.

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Президент призвал США инвестировать в дроны-перехватчики для защиты украинского неба / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Зеленский провел встречу с сенаторами США в Риме

Обсудили поставки оружия, ПВО и антироссийские санкции

США впервые присоединились к формату "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Риме с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Основными темами переговоров стали усиление обороноспособности Украины, продолжение поставок вооружения, санкции против России и участие США в форматах международной поддержки. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Хорошая встреча с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Благодарен за участие в конференции по восстановлению, а также в заседании коалиции желающих. Важно, что США присоединились к этому формату - впервые", - отметил Зеленский. видео дня

По словам президента, Украина продолжает сосредотачиваться на усилении противовоздушной обороны, учитывая угрозу массовых атак со стороны РФ.

"Москва собирается выйти на применение тысячи дронов за одну атаку. Поэтому важно наращивать защиту, особенно инвестировать в дроны-перехватчики", - подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили продолжение поставок оружия со стороны США, возможности совместного производства вооружений и закупку большого оборонного пакета вместе с европейскими партнерами.

"Мы готовы к различным форматам, и в частности вместе с Европой закупить у Соединенных Штатов большой оборонный пакет для защиты жизни", - подчеркнул президент.

Отдельное внимание во время разговора было уделено новым санкциям против России и ее союзников.

"Бесспорно, это именно тот рычаг, который может приблизить мир и сделать дипломатию непустой. Спасибо за встречу и за совместную работу ради мира и безопасности", - подытожил Владимир Зеленский.

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Как ранее сообщал Главред, Трамп заявил о возобновлении поставок оружия Украине. В Пентагоне заявили о возобновлении поставок оружия Украине после слов Дональда Трампа о необходимости помощи Киеву.

Кроме того, Украина готовится получить 49 австралийских танков Abrams M1A1 SA и 32 Leopard 1A5 от Германии, Дании и Нидерландов.

Также лидеры "коалиции решительных" создадут штаб-квартиру в Париже и завершили подготовку планов развертывания будущего контингента в Украине. Об этом сообщает британское правительство.

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