"Коалиция решительных" приняли важные решения по Украине: появились первые детали

В Украине после прекращения огня планируют разместить военный контингент.

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Коалиция решительных приняла важные решения / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Главред

Что известно:

"Коалиция решительных" подготовила планы будущего развертывания контингента в Украине

Западные войска будут размещены в Украине после прекращения огня

Лидеры обсудили увеличение инвестиций в производство вооружения

Лидеры "коалиции решительных" создадут штаб-квартиру в Париже и завершили подготовку планов развертывания будущего контингента в Украине. Об этом сообщает британское правительство.

Страны уже согласовали структуру командования силами, которые будут размещены в Украине. Произойдет это после прекращения огня для его гарантирования.

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"Военный план был разработан после встречи военных руководителей в Париже в понедельник, на которой была согласована стратегия создания сил и скоординированы планы с ЕС, НАТО, США и более 200 планировщиками из 30 международных партнеров", - говорится в сообщении.

При этом было договорено, что планирование в рамках коалиции будет продолжаться на постоянной основе. Этим будет заниматься многонациональный оперативный штаб в Париже под руководством Великобритании и Франции. Там будут контролироваться все тактические и оперативные мероприятия. Через 12 месяцев штаб перенесут в Лондон.

Координационную группу также планируют создать в Киеве, которые будет возглавлять британский военный офицер - генерал-майор.

"Коалиция решительных" также определила задачи после прекращения боевых действий между Россией и Украиной: помощь украинским Вооруженным Силам, а также обеспечение безопасности в воздухе и на море.

Численность вооруженных сил стран-членов НАТО / Инфографика: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга отметил, что "коалиция желающих" обсудила увеличение инвестиций в производство вооружения для Украины. Речь идет в первую очередь о дронах-перехватчиках.

"Это очевидные приоритеты - все, что нужно для отражения российских ударов и усиливает наши дальнобойные способности", - сказал Зеленский.

Он также заговорил о дополнительном денежном обеспечении украинских сил обороны.

"Мы будем работать над этим с партнерами. Пока это направление без деталей", - добавил Зеленский.

Возможность отправки польских войск в Украину - что известно

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула предупреждал, что его страна не планирует привлекать свои войска к возможной миротворческой миссии в Украине, однако готова оказать логистическую поддержку такой операции.

Хотя ранее, как писал Главред, глава МИД Польши Радослав Сикорский на вопрос, рассматривает ли Польша возможность отправки своих войск, сказал, что Минобороны не будет раскрывать карты.

Накануне из Польши также прозвучало заявление, что страна не будет перебрасывать на территорию Украины свои войска из-за опасности со стороны двух недружественных государств - страны-агрессора России и Беларуси.

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