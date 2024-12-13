Существует угроза с двух сторон: в Польше объяснили отказ направлять войска в Украину

Что сказал Сикорский:
- Польша не спроста отклонила предложение о миротворческой миссии в Украине
- Страна имеет обязанность перед НАТО защищать собственные территории
- Украина получит материально-техническую поддержку
Польша не будет перебрасывать на территорию Украины свои войска из-за опасности со стороны двух недружественных государств - страны-агрессора России и Беларуси. Об этом пишет Rzeczpospolita.
Так министр обороны Польши Радослав Сикорский прокомментировал свое заявление об отклонении предложения о совместной военной миротворческой миссии в Украине после заключения перемирия между Киевом и Москвой президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы страна, которая имеет более 600 километров границы с двумя недружественными странами - Беларусью и Россией. Мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины и, возможно, это наша роль, но мы не рассматриваем отправку каких-то сил в Украину", - отметил он.
Польский политик подчеркнул, что первым и самым важным долгом Польши в НАТО, как передовой страны, является защита собственной территории, потому что таким образом она защищает остальную часть Альянса.
Зато Сикорский пообещал, что Польша будет предоставлять Украине материально-техническую поддержку, если эта идея превратится в реальную инициативу.
Отправка в Украину иностранных войск - что известно
Напомним, по информации СМИ, страны ЕС обсуждают создание коалиции из 5-8 государств для отправки миротворческой миссии в Украину. Западные войска могут стать одним из вариантов гарантий безопасности для Украины.
Ранее также предполагали, что президент Франции Эммануэль Макрон озвучил позицию по миротворческой миссии, которая будет гарантировать, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.
В Украине, как писал Главред, взамен заявили, что длительное время продолжаются дискуссии о возможности размещения войск иностранных государств на территории Украины. Киев готов к обсуждению подобной инициативы.
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