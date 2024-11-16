Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

На встречу приглашены представители Украины, Германии, Франции и других стран ЕС.

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В Польше состоится важная встреча / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Ключевые тезисы:

В Польше состоится встреча в формате "Веймарского треугольника+"

Во время собрания будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с войной в Украине

На заседание пригласили немало стран Европейского Союза

На следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.

По словам министра иностранных дел Польши, встреча состоится в формате "Веймарского треугольника+".

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"Именно в Варшаве пройдут важнейшие переговоры о войне в Украине. На следующей неделе я проведу встречу в формате "Веймарский треугольник +", - сообщил глава МИД Польши.

Сикорский уточнил, что кроме глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии, ожидает на этой встрече представителей других европейских стран. Приглашение получили глава украинского МИД Андрей Сибига и новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Во время брифинга глава МИД Польши также вспомнил телефонный разговор федерального канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

"Очень хорошо, что канцлер Германии почти сразу сообщил польскому премьеру об этом разговоре и - из того, что говорит канцлер Германии - что он представил там что-то, с чем Польша соглашается. А именно, что ни одно решение, которое касается Украины, не может быть принято без Украины", - отметил он.

Отвечая на вопрос относительно критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского разговора Шольца с Путиным, Сикорский заявил, что не знает о его комментариях по этому поводу. Однако он подчеркнул, что события развиваются быстрыми темпами, и поэтому Варшава выбрана местом для встречи.

Переговоры по войне в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на издание The Washington Post, страна-агрессор Россия усилила борьбу за контроль над частью Курской области в преддверии возможных переговоров с будущей администрацией Трампа. Эксперты считают, что Украина рассматривает Курск как потенциальный рычаг в будущих переговорах, однако эта операция значительно нагрузила украинские войска. Издание также добавляет, что Путин серьезно рассматривает возможность переговоров, поскольку считает, что победа на его стороне.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что условие переговоров нашего государства со страной-агрессором Россией - это "сильная Украина". Он добавил, что если Украина будет заходить в переговоры в слабой позиции, то это с самого начала будет для нас проигрышный статус.

Недавно посол Москвы в ООН в Женеве заявил, что РФ готова к "любым мирным переговорам" по войне против Украины, если их инициирует новоизбранный президент США Дональд Трамп.

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Что такое Веймарский треугольник? Веймарский треугольник - это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, которое возникло в 1991 году. В рамках группы проходят встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко поднимаются вопросы по Украине. Несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы о присоединении Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

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