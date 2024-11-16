Состоятся переговоры насчет войны в Украине: в Польше назвали дату встречи

Ключевые тезисы:
- В Польше состоится встреча в формате "Веймарского треугольника+"
- Во время собрания будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с войной в Украине
- На заседание пригласили немало стран Европейского Союза
На следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает RMF24.
По словам министра иностранных дел Польши, встреча состоится в формате "Веймарского треугольника+".
"Именно в Варшаве пройдут важнейшие переговоры о войне в Украине. На следующей неделе я проведу встречу в формате "Веймарский треугольник +", - сообщил глава МИД Польши.
Сикорский уточнил, что кроме глав внешнеполитических ведомств Франции и Германии, ожидает на этой встрече представителей других европейских стран. Приглашение получили глава украинского МИД Андрей Сибига и новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Во время брифинга глава МИД Польши также вспомнил телефонный разговор федерального канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.
"Очень хорошо, что канцлер Германии почти сразу сообщил польскому премьеру об этом разговоре и - из того, что говорит канцлер Германии - что он представил там что-то, с чем Польша соглашается. А именно, что ни одно решение, которое касается Украины, не может быть принято без Украины", - отметил он.
Отвечая на вопрос относительно критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского разговора Шольца с Путиным, Сикорский заявил, что не знает о его комментариях по этому поводу. Однако он подчеркнул, что события развиваются быстрыми темпами, и поэтому Варшава выбрана местом для встречи.
Переговоры по войне в Украине - новости по теме
Как писал Главред со ссылкой на издание The Washington Post, страна-агрессор Россия усилила борьбу за контроль над частью Курской области в преддверии возможных переговоров с будущей администрацией Трампа. Эксперты считают, что Украина рассматривает Курск как потенциальный рычаг в будущих переговорах, однако эта операция значительно нагрузила украинские войска. Издание также добавляет, что Путин серьезно рассматривает возможность переговоров, поскольку считает, что победа на его стороне.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что условие переговоров нашего государства со страной-агрессором Россией - это "сильная Украина". Он добавил, что если Украина будет заходить в переговоры в слабой позиции, то это с самого начала будет для нас проигрышный статус.
Недавно посол Москвы в ООН в Женеве заявил, что РФ готова к "любым мирным переговорам" по войне против Украины, если их инициирует новоизбранный президент США Дональд Трамп.
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Что такое Веймарский треугольник?
Веймарский треугольник - это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, которое возникло в 1991 году. В рамках группы проходят встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко поднимаются вопросы по Украине.
Несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы о присоединении Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".
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