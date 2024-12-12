Не отправка войск: Сикорский объяснил роль Польши в войне Украины с РФ

По словам МИД Польши Радослава Сикорского, роль Варшавы в войне - это обеспечивать логистику для Украины.

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Сикорский выступил с заявлением / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Ключевые тезисы:

Польша не планирует размещать свои войска в Украине

Варшава помогает Украине с логистикой

Польша не намерена размещать своих военных на территории Украины. Основная роль Варшавы заключается в обеспечении поставок военной поддержки украинским защитникам. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Сикорского, идея отправки войск в Украину для поддержки режима прекращения огня является предварительной.

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"Но понятно одно: Польша имеет 600 км границы с Беларусью и с Россией, мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины, и, возможно, в этом наша роль, но мы не рассматриваем возможность отправки войск в Украину", - рассказал министр.

Глава польского МИД подчеркнул, что все вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться с участием Украины и Европы.

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Недавно СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине и планирует советоваться по этому поводу с Польшей, которую видит ключевым союзником в таком проекте.

Впоследствии издание Rzeczpospolita уточнило, что суть французского предложения - миротворческая миссия, которая будет гарантировать, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.

Как писал Главред со ссылкой на премьер-министр Польши Дональда Туска, Варшава пока не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня.

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Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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