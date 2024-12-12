Не отправка войск: Сикорский объяснил роль Польши в войне Украины с РФ

Ключевые тезисы:
- Польша не планирует размещать свои войска в Украине
- Варшава помогает Украине с логистикой
Польша не намерена размещать своих военных на территории Украины. Основная роль Варшавы заключается в обеспечении поставок военной поддержки украинским защитникам. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Rzeczpospolita.
По словам Сикорского, идея отправки войск в Украину для поддержки режима прекращения огня является предварительной.
"Но понятно одно: Польша имеет 600 км границы с Беларусью и с Россией, мы поддерживаем всю логистическую операцию для Украины, и, возможно, в этом наша роль, но мы не рассматриваем возможность отправки войск в Украину", - рассказал министр.
Глава польского МИД подчеркнул, что все вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться с участием Украины и Европы.
Отправка западных войск в Украину - новости по теме
Недавно СМИ сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине и планирует советоваться по этому поводу с Польшей, которую видит ключевым союзником в таком проекте.
Впоследствии издание Rzeczpospolita уточнило, что суть французского предложения - миротворческая миссия, которая будет гарантировать, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.
Как писал Главред со ссылкой на премьер-министр Польши Дональда Туска, Варшава пока не планирует отправлять союзнические войска в Украину после прекращения огня.
Читайте также:
- Зеленский прибыл на передовую в Запорожье: что известно
- "Трамп готов пойти на потери с украинской стороны": политолог описал опасность для Украины
- Россияне ушли в "загул" в Сирии: в ГУР рассказали о мародерстве и пьянстве
Кто такой Радослав Сикорский
Польский политик, политолог и журналист.
В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска.
До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия.
22 декабря 2023 года Сикорский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа.
На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ.
Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы".
"Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред