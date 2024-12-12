Россияне ушли в 'загул' в Сирии: в ГУР рассказали о мародерстве и пьянстве

Российские войска, ожидая эвакуации из Сирии в ожидании своих рейсов занимаются пьянством и мародерством, отметили в ГУР.

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Россияне пьянствуют и мародерствуют в ожидании эвакуации с сирийских баз / Коллаж Главред, фото: УНИАН, wikimedia.org

О чем говорится в сообщении ГУР:

РФ передислоцирует подразделения в Сирии к базам Тартус и Хмеймим

Российские войска занимаются пьянством и мародерством

Ежедневно из Сирии происходит 4-5 рейсов военно-транспортной авиации РФ

Российский контингент, расположенный в самых отдаленных регионах Сирии, передислоцируется к основным базам в Тартусе и Хмеймиме, готовясь к эвакуации. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что военные РФ, которые уже прибыли к местам эвакуации, часто занимаются мародерством и употребляют алкоголь, ожидая своих рейсов.

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Между авиабазой Хмеймим в Сирии и российскими аэродромами ежедневно осуществляется 4-5 рейсов военно-транспортных самолетов для эвакуации личного состава.

"Для вывоза вооружения и военной техники из Сирии на базу в Тартусе продолжают переход корабли государства-агрессора "Иван Грен" и "Александр Остраковский" - сейчас они в Норвежском море, через несколько дней запланирован их проход по Ла-Маншу", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, в сирийский порт направляется российский сухогруз "Sparta", вышедший из Балтийска. Судно "Sparta II", которое вышло из Санкт-Петербурга, также планируется привлечь для вывоза военной техники из Сирии.

"Командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко приказал ремонтировать вывезенную из Сирии военную технику", - резюмировали в разведке.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские военные начали вывод своего контингента из Сирии, используя военно-транспортную авиацию для перевозки остатков личного состава, вооружений и техники. По данным Главного управления разведки Украины, с базы Хмеймим запланированы перелеты самолетов Ан-124 и Ил-76МД на российские аэродромы "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

Эксперт по международной политике и вопросам Ближнего Востока Илия Куса считает, что основными выгодополучателями после изменения ситуации в Сирии могут стать Турция, Катар и Израиль.

По словам военного эксперта Ивана Ступака, количество российских военных в Сирии, вероятно, составляло несколько тысяч, хотя точные данные отсутствуют. Он также предполагает, что РФ может перебросить свою авиацию из Сирии в Украину, однако масштабы этого процесса пока неизвестны.

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Кто такой Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет - с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживала Россия. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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