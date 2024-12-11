Крах Асада: эксперт назвал страны, которые будут в плюсе после смены власти в Сирии

На политические дивиденды, по мнению Илии Кусы, могут рассчитывать Анкара, Доха и Иерусалим.

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Илия Куса назвал страны, которые будут в плюсе после смены власти в Сирии / коллаж: Главред, фото: uifuture.org, росСМИ

Основные тезисы Илии Кусы:

Турция – главная военно-политическая сила в Сирии

Катар будет влиять на формирование власти в Сирии

У Израиля несколько задач в краткосрочной перспективе

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса прокомментировал вопрос о том, кто является основным выгодополучателем после смены власти в Сирии.

В интервью Главреду он отметил, что на политические дивиденды могут рассчитывать Анкара, Доха и Иерусалим.

"Выгода Турции состоит в том, что сейчас они (турки, - ред.) являются главными доминантными политическими и военно-политическими силами в Сирии, которые могут прямо влиять на формирование новой власти в Дамаске. Кроме того, они получают возможность усилить свои позиции и решить вопрос сирийских курдов. Особенно если Соединённые Штаты как сейчас будут оставаться в стороне и не будут ничего делать", - говорит Куса.

Выгода Катара, по мнению эксперта в том, что благодаря связям с правительственными группировками и политической оппозицией за рубежом, они смогут оказывать влияние на процесс формирования власти в Сирии, в том числе в координации с Турцией.

Выгода Израиля, уверен Куса, заключается в возможности решить несколько задач в краткосрочной перспективе.

"Во-первых, это отсечение юга Ливана от Сирии для пресечения контрабандных потоков Хезболлы... Во-вторых, расширение контроля над Голанскими высотами, которые согласно международному праву являются частью Сирии, которую Израиль оккупировал в 1967 году. Сейчас Израиль захватил буферную зону, которая была создана в 1974 году, тем самым нарушив договор в одностороннем порядке", - говорит эксперт.

Кроме того, по его мнению, если Израиль зашел на территорию остальной Сирии за пределами буферной зоны, то, вероятно, собирается укрепить свой суверенитет над Голанскими высотами и создать буферную подальше от своих границ уже на территории Сирии.

"В-третьих, пользуясь тем, что власти в Сирии нет, и никто не защищает страну, Израиль также стремится доуничтожить военный потенциал и арсеналы Сирии, чтобы в случае формирования новой власти, несогласной с Израилем, эти ресурсы не представляли угрозу. Всё это представляет собой тактические преимущества для Израиля и его союзников", - считает Куса.

Что касается остальных игроков, добавляет эксперт, то их роль будет зависеть от того, кто придёт к власти в Сирии и насколько стабильной окажется новая система управления.

Смотрите видео – интервью Илии Кусы Главреду:

Что происходит в Сирии - последние новости

Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.

Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров. Позже российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.

Временным премьер-министром Сирии назначили Мохаммеда аль-Башира. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года.

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Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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