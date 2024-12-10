В Сирии назначили временного премьер-министра: что о нем известно

Вы узнаете:
- Кто передаст власть временному премьеру
- Краткая биография Мохаммеда аль-Башира
Временным премьер-министром Сирии назначили Мохаммеда аль-Башира. Он будет возглавлять переходное правительство до 1 марта 2025 года. Об этом аль-Башир заявил в телевизионном обращении, сообщает Al Jazeera.
Власть ему передаст премьер Мохаммед аль-Джалали, который работал под руководством режима Башара Асада.
Теперь Мохаммед аль-Башир должен сформировать переходное правительство Сирии.
Мохаммед аль-Башир был руководителем "Правительства спасения" до 12-дневного наступления повстанцев на Дамаск. "Правительство спасения Сирии" является политической структурой, которая была создана в 2017 году на территориях, находящихся под контролем сирийской оппозиции, в первую очередь в провинции Идлиб, уточняет Reuters.
Что происходит в Сирии - последние новости
Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.
Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров. Позже российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.
Президент США Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости". В то же время он объявил, что США совершили авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ, чтобы предотвратить попытки использовать вакуум власти для восстановления их силы.
Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.
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Кто такой Мухаммед аль-Башир
Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 году. В 2007 году получил диплом инженера в области электротехники и электроники со специализацией в телекоммуникациях в Алеппском университете и диплом в области шариата и права в Университете Идлиба в 2021 году.
Также он был директором по делам ассоциаций, после чего работал министром развития и гуманитарных вопросов в "Правительстве спасения Сирии".
Кроме того, аль-Башир известен тем, что является близким соратником лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммеда аль-Джулани, который был главой операции по свержению режима Башара Асада. Также политик был на посту премьер-министра "Правительства спасения Сирии" с 13 января 2024 года.
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