США ударили по целям ИГИЛ в Сирии на фоне краха режима Асада: заявление Байдена

Байден подтвердил, что Россия, Иран и "Хезболла" больше не способны поддерживать режим Асада.

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Байден прокомментировал крах режима Асада в Сирии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, РИА Новости

Главное из заявления Байдена:

США нанесли авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии

Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости"

США будут помогать соседям Сирии в случае угрозы и продолжат миссию против ИГИЛ

Президент США Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости". В то же время он объявил, что США совершили авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ, чтобы предотвратить попытки использовать вакуум власти для восстановления их силы. Об этом президент заявил во время выступления в Белом доме.

"Наконец режим Асада пал. Этот режим издевался, пытал и убил буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Падение режима является фундаментальным актом справедливости. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", - сказал Байден.

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Президент США отметил, что его администрация будет работать с международными партнерами, союзниками в регионе и различными сирийскими группами, чтобы способствовать переходу Сирии к демократическому, независимому правительству. Он подчеркнул важность создания новой конституции.

"Мы поддержим соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если какая-либо угроза возникнет со стороны Сирии в течение этого переходного периода. США помогут обеспечить стабильность на востоке Сирии, защищая персонал от любых угроз, и наша миссия против ИГИЛ будет продолжаться", - подчеркнул он.

США ударили по позициям ИГИЛ в Сирии

Байден сообщил, что Соединенные Штаты уже нанесли авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ.

"Мы четко понимаем тот факт, что ИГИЛ попытается воспользоваться любым вакуумом, чтобы восстановить свою способность... Мы не позволим этому произойти.... Только сегодня силы США нанесли десяток высокоточных ударов, авиаударов, в пределах Сирии, нацеленных на лагеря ИГИЛ и боевиков ИГИЛ", - рассказал американский лидер.

Местонахождение Асада

По его словам, местонахождение Башара Асада пока неизвестно, хотя есть сообщения о его попытках найти убежище в Москве. Байден подтвердил, что США вместе с партнерами продолжат мониторинг этой ситуации.

Президент США подчеркнул, что союзники Асада - Россия, Иран и "Хезболла" - больше не способны эффективно поддерживать его режим.

"Наш подход изменил баланс сил на Ближнем Востоке", - отметил Байден.

Американский президент также подчеркнул, что США будут внимательно следить за действиями сирийских повстанцев.

"Не ошибайтесь, некоторые из повстанческих групп, которые уничтожили Асада, имеют собственную мрачную историю терроризма и нарушений прав человека", - добавил он.

В то же время Байден отметил, что повстанцы в Сирии "сейчас говорят правильные вещи".

"Но поскольку они берут на себя большую ответственность, мы будем оценивать не только их слова, но и действия", - заявил он.

Крах режима Башара Асада - главное

Напомним, 8 декабря повстанцы свергли режим Башара Асада в Сирии. Утром оппозиционные силы вошли в Дамаск, объявив о полном захвате столицы. Генеральный штаб Сирии выступил с официальным заявлением, в котором призвал войска сложить оружие, фактически подтвердив капитуляцию.

Башар Асад покинул Дамаск ночью. По некоторым данным, он мог сбежать в Россию через одну из военных баз, которые Москва удерживала в Сирии. Источники сообщают, что самолет Ил-76, на борту которого, вероятно, находился Асад, выполнил опасный маневр и исчез с радаров после потери высоты. Это вызвало предположение о возможной авиакатастрофе, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщал Главред, Россия распространила дезинформацию об авиакатастрофе, чтобы скрыть операцию по эвакуации Асада и его соратников. По данным ГУР МО Украины, потеря сигнала, вероятно, была связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян.

На фоне краха режима диктатора Асада Россия начала масштабную эвакуацию своих военных подразделений и техники. Из порта Тартус вышли корабли российского флота, среди которых фрегат "Адмирал Григорович" и грузовое судно "Инженер Трубин". Они взяли курс в направлении Средиземного моря. На авиабазе Хмеймим продолжается вывод личного состава и техники.

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Кто такой Башар Асад? Башар Хафез аль-Асад - сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет - с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживала Россия. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и исчез в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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