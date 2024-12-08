Борт взлетел с базы РФ: СМИ раскрыли детали бегства Асада из Сирии

Транспондер самолета с Башаром Асадом был ненадолго включен близ Москвы.

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Появились детали бегства Башара Асада / Коллаж: Главред, фото: Википедия

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Асад мог вылететь самолетом в РФ

Транспондер был ненадолго включен близ Москвы

Свергнутый сирийский диктатор Башар Асад мог вылететь самолетом в РФ с авиабазы на северо-западе Сирии.

Воздушное судно, на котором могли вывезти свергнутого президента Сирии с семьей в Москву, несколько часов назад вылетело из города Латакия, сообщает русская служба BBC News.

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"Российский самолет несколько часов назад вылетел из Латакии, затем выключил транспондер и направился в сторону России. Борт мог взлететь с российской военной базы Хмеймим или из аэропорта Латакии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные об этом можно увидеть сайте Flightradar, который мониторит перемещение воздушных судов.

"Транспондер самолета был ненадолго включен близ Москвы и снова выключен перед посадкой", - добавили журналисты.

/ Flightradar

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Ранее сообщалось о том, что режим Асада свергнут, а сирийский диктатор сбежал. Сирийские повстанцы зашли в столицу Дамаск – армия Асада сопротивления не оказала.

Как сообщал Главред, самолет Асада, похоже, попытался вылететь из Сирии, однако спустя время бесследно исчез с радаров. Есть версия, что Асад покинул страну и погиб в авиакатастрофе: российский самолет Ил-76, на борту которого вероятно был сирийский президент, мог потерпеть крушение, поскольку пропал с радаров.

Напомним, Израиль принял решение развернуть свои силы в буферной зоне на границе с Сирией. В ЦАХАЛ подчеркнули, что не вмешиваются в сирийские события, а защищают свою приграничную зону.

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Кто такой Башар Асад? Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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