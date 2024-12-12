Цены стремительно 'летят' вверх: в Украине дорожают популярные продукты

В ноябре 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 11,2%, что привело к росту цен на продукты.

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Цены на продукты питания стремительно выросли / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

По сравнению с октябрем цены выросли на 1,9%, с начала года - на 10,4%

Больше всего подорожали яйца (на 54,6%), овощи (на 13,7%) и молочные продукты (на 1,5%)

Сахар стал единственным продуктом, который подешевел

В ноябре 2024 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 11,2%. Из-за этого существенно выросли цены на товары в магазинах. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, инфляция в ноябре по сравнению с октябрем составила 1,9%, а с начала года - 10,4%. Это привело к тому, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре выросли на 3,9% по сравнению с октябрем.

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Среди продуктов, которые больше всего подорожали, - яйца. Их стоимость поднялась на 54,6%. Также существенно подорожали овощи (на 13,7%), молоко и молочные продукты (на 1,5%), масло, хлеб, продукты из переработанных зерновых, макаронные изделия и рыба. В то же время цены на фрукты снизились на 1,5%, а на сахар - на 1,3%.

Кроме этого, значительно подорожал алкоголь и табачные изделия. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 1,3%.

В целом, по сравнению с ноябрем 2023 года, цены на продукты питания выросли на 14,3%. Больше всего подорожали овощи (на 62,9%), масло (на 30,7%) и яйца (на 30,6%). Кроме того, на 24,7% подорожали фрукты, молоко - на 16,6%, а хлеб - на 15,8%.

Единственным продуктом, который подешевел за год, стал сахар. Его стоимость снизилась на 3,6%.

В то время как цены на продукты растут, средняя зарплата украинцев за год увеличилась на 4 000 грн (22,3%), достигнув 21 946 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в 2025 году в Украине ожидается существенное подорожание основных продуктов, в частности гречки, цена которой может вырасти на 20-25%. Эксперт Зиновий Свереда считает, что подорожание коснется всех категорий продуктов, а инфляция, боевые действия и нехватка рабочей силы добавят еще 10-15% к росту цен.

Также до конца 2024 года ожидается повышение цен на продукты из-за праздничного спроса, сезонности и экономических факторов. В частности, вырастут цены на мясо, яйца, фрукты и овощи.

Как сообщал Главред, в этом году цены на чеснок в Украине достигли 140-160 грн за килограмм из-за сокращения импорта и внутреннего производства. Основные причины подорожания - уменьшение посевных площадей в Китае, проблемы с выращиванием в Украине и высокие затраты на хранение.

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