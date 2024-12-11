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Новогодний стол 2025 подорожает: как вырастут цены на продукты к праздникам

Анна Ярославская
11 декабря 2024, 09:49
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Нынешней зимой стоимость продуктов существенно выше, чем в прошлом году.
Цены на продукты, новый год
Цены на продукты вырастут к Новому году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Как вырастут цены на продукты к праздникам
  • Почему в Украине дорожают продукты питания

Рождество и Новый год 2025 уже е за горами, и это значит, что цены на продукты до конца года вырастут. На подорожание повлияет не только приближение праздников и повышенный спрос, но и сезонность и экономические факторы.

Какие продукты больше всего дорожают к праздникам

Руководитель отдела маркетинга оптового сельскохозяйственного рынка "Шувар" Татьяна Попович прогнозирует, что в Украине вырастут цены на мясо, яйца, фрукты и овощи, передает РБК-Украина.

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По ее словам, повышенный спрос накануне рождественских и новогодних праздников обуславливает рост розничных цен на основные виды мяса в среднем до 3% в декабре по сравнению с ноябрем 2024 года. По ее прогнозу, в январе 2025 цены останутся на уровне декабря с незначительными региональными колебаниями. В целом, за год говядина и свинина выросли в цене, также подорожало филе курятины, а вот куриное бедро немного подешевело.

Куриные яйца сейчас в супермаркетах в среднем стоят 78,4 грн за десяток. В аналогичный период прошлого года цена на яйца составляла 60,01 грн/десяток. Ожидать снижения цены на яйца стоит только после праздников.

Купить сыр к новогоднему столу 2025 обойдется на 15-20% дороже.

Цены на овощи и фрукты зимой обычно повышаются из-за сезонного уменьшения предложения и увеличения расходов на хранение. По прогнозам, к концу первого полугодия 2025 возможен ежемесячный рост цен на плодоовощную продукцию на 5-7%.

"Таким образом, сезонное подорожание по отношению к декабрю 2023 года может достичь 30-42%", - сказала руководительница отдела маркетинга рынка "Шувар".

Как изменился "индекс Оливье"

В 2024 году подорожал и традиционный праздничный салат Оливье.

Стоимость салата Оливьео к новогоднему столу 2025 выросла на 25-30%.

В частности, почти в два подорожал картофель, яйца выросли в цене на 25%, морковь - в 2,5 раза.

Рост стоимости перечисленных продуктов был вызван увеличением производственных затрат и неурожайностью сельскохозяйственных культур из-за засухи.

Продукты, которые нельзя хранить в холодильнике инфографика
Какие продукты нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что в этом году украинцы почувствовали повышение потребительских цен еще до наступления праздничного периода. Продукты подорожали из-за инфляции, увеличения производственных затрат из-за цен на топливо и энергоресурсы, неурожайности сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятной погоды. Поэтому, в целом, этой зимой стоимость продуктов существенно выше, чем в прошлом году.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, цены на продукты в Украине резко подскочили в ноябре. Высокий спрос на товары перед праздниками может повлечь повышение цен, особенно на мясо, копчености, рыбу и яйца.

В начале декабря в Украине начали повышаться цены на капусту. Основной причиной подорожания стало заметное повышение спроса, но только на продукцию высокого качества.

До конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

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