Цена "полетит" вверх: в Украине подорожает на 25% популярная крупа - эксперт

Эксперт прогнозирует, что в следующем году цены на продукты вырастут.

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Какие продукты в Украине начнут дорожать / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

Гречка подорожает на 20-25%

Причиной поднятия цен является высокая инфляция, боевые действия и нехватка мужчин

Цены на основные продукты в Украине в 2025 году существенно подорожают. Такой прогноз озвучил доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, гречка может вырасти в цене на 20-25%.

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При этом он добавил, что подорожание коснется всех категорий продуктов. По его мнению, украинцам стоит заблаговременно планировать закупки, чтобы избежать дополнительных расходов.

"То, что показывают банкиры инфляцию на уровне этого месяца 9,7%, то в среднем гречка увеличится на 20-25%, как и любые виды продуктов. Сейчас самое важное можно больше закупать не по килограмму, а по 10 килограммов. В любом случае все продукты зимой и в начале весны всегда дорожают. Но у нас, кроме того, высокая инфляция, боевые действия и нехватка мужчин. Оно будет добавлять еще лишних 10-15% увеличения к цене", - рассказал Свереда.

Эксперт отметил, что уменьшения цен на продукты не стоит ждать, ведь Украина имеет большие расходы на социальную сферу и войско.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине заметно выросли цены на тепличные помидоры. Сейчас тепличные помидоры продаются по цене 80-90 грн/кг ($1,92-2,16/кг), что на 13% выше по сравнению с концом прошлой недели.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщал, что в Украине до конца года будет расти цена на различные виды хлеба. Это происходит из-за повышения стоимости на сырье, энергоносители и логистику.

Также, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине будут расти цены на мясо, копчености, мясопродукты и рыба. Будут дорожать и яйца. Все это будет происходить перед праздниками, когда украинцы будут запасаться продукцией.

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