Закон о повышении налогов: украинцам сказали, 'подскочат' ли цены на бензин

Каждой заправке придется платить налог до 60 тысяч гривен ежемесячно.

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Цены на бензин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления министра:

АЗС ожидает налог на прибыль

Это не повлияет на стоимость бензина

Изменения налога для автозаправочных станций не повлияют на цены на бензин для потребителей. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает "Радио Свобода" со ссылкой на брифинг.

Отмечается, что брифинг был посвящен тому, кого затронет увеличение налогов и какими будут особенности бюджета-2025, закон о котором сегодня подписал Владимир Зеленский.

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В частности, речь шла и о ценах на бензин для потребителей, ведь, согласно изменениям в Налоговом кодексе, сети автозаправочных станций ожидает так называемый авансовый налог на прибыль. Каждой заправке придется платить до 60 тысяч гривен ежемесячно.

Однако, министр финансов утверждает, что для потребителей не изменится ничего.

"Это не приведет к росту стоимости цен на бензин. Это мы выравниваем систему налогообложения. И это была реакция рынка", - сказал он.

Закон об "историческом" повышении налогов - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов для населения и бизнеса.

Закон вступит в силу после публикации в официальном издании парламента газете "Голос Украины" 1 декабря.

Ожидается, что такие изменения принесут в бюджет 137 миллиардов гривен в 2025 году. Это позволит компенсировать бюджетный дефицит и обеспечить финансирование Вооруженных сил Украины.

Документ, в частности, предусматривает увеличение военного сбора и расширение круга его плательщиков до 31 декабря года, в котором прекратят или отменят военное положение:

повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;

введение военного сбора в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога третьей группы;

установление сбора для ФЛП-плательщиков единого налога первой, второй и четвертой групп в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц (сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 грн, поэтому сбор будет равен 800 грн).

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Кто такой Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал в должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

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