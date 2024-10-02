Конец беспошлинным покупкам: в Раде хотят обложить налогом все международные посылки

В Украине планируют ввести налогообложение на все посылки из-за рубежа, в том числе и на те, что стоят менее 150 евро. Народные депутаты уже разрабатывают соответствующий законопроект. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает NV.
По его словам, это решение давно назрело, поскольку необложение посылок до 150 евро создает существенные перекосы в налоговой системе. Гетманцев подчеркнул, что налогообложение введут, несмотря на то, что "определенная прослойка населения будет недовольна".
"Общаясь с бизнесом, я не слышал другого подхода - льгота в виде 150 евро должна быть убрана. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем", - заявил нардеп.видео дня
Гетманцев отметил, что отсутствие НДС для недорогих посылок негативно влияет на отечественные компании. Это может привести к тому, что часть рынка отойдет крупным международным компаниям.
"Мы почему-то поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, который производит товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы притесняем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем", - добавил он.
Кто такой Даниил Гетманцев
Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.
Повышение тарифов в Украине - последние новости
Напомним, с 1 октября тарифы "Новой почты" вырастут, украинцам придется платить за посылки в среднем на 10 гривен больше. Это связано с увеличением цен на энергоносители и инфляцией, как указано на сайте компании.
Также НКРЭКУ одобрила проект постановления о предельных ценах на рынках электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках. С ноября предлагаются такие предельные цены:
- с 00:00 до 07:00 - 5 600 грн/МВт-ч,
- с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - 6 900 грн/МВт-ч,
- с 17:00 до 23:00 - 9 000 грн/МВт-ч,
- с 11:00 до 17:00 вырастут с 5 600 грн до 6 900 грн/МВт-ч.
Как сообщал Главред, с 1 октября в Украине ожидается повышение налогов, что может повлиять на рост стоимости интернет-услуг. Провайдеры, которые работают как ФОПы, будут вынуждены перейти на общую систему налогообложения, что увеличит их расходы на бухгалтерию и администрирование налогов.
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