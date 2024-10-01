За посылки придется платить больше: 'Новая почта' изменила тарифы для украинцев

С 1 октября за посылки "Новой почты" украинцам придется платить, в среднем, на 10 гривен больше. Об этом сообщается на сайте "Новой почты".
"За время большой войны в Украине выросли цены на энергоносители - электроэнергию и топливо - которые составляют существенную долю в себестоимости наших услуг, а также на другие вещи. Так, потребительские цены выросли на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2%. Обновляя тарифы, мы одновременно внедряем новые технологии и улучшаем предоставление услуг", - говорится в сообщении.
Какие изменения произойдут:
- Отменены некоторые платежи - например, комиссия за объявленную стоимость при возврате посылок.
- Бесплатный легкий возврат от покупателя продавцу в случае, если товар не подошел.
- Бесплатная переадресация посылки по Украине, пока посылка не приехала в точку получения.
- Бесплатная переадресация по городу, даже если посылка уже прибыла в место получения.
- Бесплатная упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 2 кг, 4 кг и конверты для документов.
Также обновляются тарифы на доставку документов, посылок и грузов. В частности, отправка документов будет стоить 65 грн, доставка по городу до 2 кг - 60 грн, до 10 кг - 90 грн, до 30 кг - 140 грн. Доставка по Украине до 2 кг будет достигать 80 грн, до 10 кг - 110 грн, до 30 кг - 160 грн.
Грузы свыше 30 кг будут рассчитываться в соотношении:
- между отделениями по городу +0,5 грн/кг;
- между отделениями по Украине + 1 грн/кг.
Что такое "Новая почта"?
"Новая почта" - украинская частная компания по логистике, лидер экспресс-доставки по объемам доставленных посылок в Украине. Компания предоставляет бизнесу и частным лицам полный спектр логистических и связанных с ними услуг. Основана в 2001 году в Полтаве. Входит в группу компаний Nova, пишет Википедия.
Рост цен в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в сентябре-октябре произойдет резкое подорожание продуктов питания. В частности, цена может вырасти на хлеб.
Также известно, что за прошедшую неделю в Украине значительно подорожали определенные овощи и фрукты. Больше всего выросли цены на голубику, груши, брокколи, сладкий и острый перец.
Кроме того, директор сельскохозяйственной компании Андрей Марущак сообщал, что украинских фермеров ожидает плохой урожай лука из-за аномальной жары. В связи с этим, стоимость овоща в зависимости от качества будет достигать 20-30 гривен за килограмм. Учитывая нынешние цены, рост составит около двух раз.
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