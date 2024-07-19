Как отследить посылку Укрпочты: сколько будет идти и какая цена отправления

Пересылка посылок с помощью почтовых операторов – это удобный и надежный способ доставки в минимальные сроки. Компания Укрпочта является лидером, ведь ее сеть охватывает 100% территории Украины, а это более 27 тысяч населенных пунктов.
При выборе услуг доставки Укрпочты клиент может выбирать, кто оплачивает доставку — отправитель или получатель. При этом в цену включена доставка в населенный пункт, а также и SMS/Viber-сообщение получателю.
- Что известно об Укрпочте
- Что известно об отправлениях Укрпочты
- Как отследить посылку Укрпочты
- Сколько будет идти посылка Укрпочта
- Тарифы Укрпочты
- Смотрите видео - посылки на Укрпочте будут обрабатывать роботы:
Что известно об Укрпочте
Предприятие создано в 1994 году в результате реформирования отрасли связи. Государство в лице Мининфраструктуры является учредителем и единственным акционером Укрпочты. Предприятие имеет около 11 тысяч отделений, обеспечивающих покрытие 100% населенных пунктов Украины. Укрпочта предоставляет потребителям 50 видов услуг, ежегодно осуществляют обработку и доставку потребителям почти 300 млн. почтовых отправлений, 17,5 млн. посылок и отправлений, сообщает Википедия.
Что известно об отправлениях Укрпочты
Компания предоставляет адресную доставка и курьерский забор по фиксированной цене (клиент может не посещать почтовое отделение). Также при пересылке применяется оформление отправлений с объявленной ценностью и описанием вложения. При этом осуществляется тарификация отправлений весом от 250 грамм.
Как отследить посылку Укрпочты
Для того, чтобы знать местонахождения отправления, необходимо зайти на официальный сайт Укрпочты.
Порядок действий:
- в меню справа выберите окошко "Отследить";
- вы попадете на страницу с формой поиска отправлений;
- в поле поиска введите номер посылки Укрпочты и получите всю интересующую информацию.
Сколько будет идти посылка Укрпочта
Как указывается на официальном сайте Укрпочты, доставка в пределах Украине осуществляется в течении 4-6 дней (иногда срок может составлять 5-7 дней). В экстренных случаях, сроки могут увеличиваться из-за форс-мажорных обстоятельств.
Тарифы Укрпочты
Стоимость пересылки (от отделения к отделению):
- массой до 0,25 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 45 грн;
- массой до 0,5 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 45 грн;
- массой до 1 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 45 грн;
- массой до 2 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 45 грн;
- массой до 5 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 60 грн;
- массой до 10 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 75 грн;
- массой до 15 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 100 грн;
- массой до 20 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 115 грн;
- массой до 30 кг. в пределах Украины (до 6 дней и до 4 дней между областными центрами) – 130 грн.
Смотрите видео - посылки на Укрпочте будут обрабатывать роботы:
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