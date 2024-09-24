Доллар подорожает уже в октябре 2024: сколько будет стоить валюта

Дыра в торговом балансе Украины, вероятно, выросла еще на $2,5-2,9 млрд. Ослабление гривни - один из способов ее покрыть.

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Каким будет курс доллара в Украине - прогноз / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Летнее затишье на валютном рынке Украины закончилось - уже в октябре курс доллара к гривне вырастет, поскольку национальная валюта будет реагировать на ситуацию в макроэкономике.

Сколько будет стоить гривня - хороший и плохой сценарий

Как сказала в комментарии Главреду CO-CEO, основательница компании SpiceProp Наталья Бойко, гривна возвращается в суровую реальность макроэкономики, и за лето состояние главных факторов ухудшилось.

"Двойной дефицит стал больше. Дыра в торговом балансе страны в июле, вероятно, выросла еще на $2,5-2,9 млрд. Ослабление гривни - один из способов ее покрыть", - отметила Бойко.

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По ее словам, при лучшем сценарии в октябре курс гривни повторит результат сентября и просядет к доллару США еще на 1,0% до 41,80-41,90 грн.

При отрицательном варианте развития событий размер в октябре курс доллара вырастет на 1,5-2,0%, то есть до 42,00-42,2 грн за доллар.

Что спровоцирует рост курса доллара

Независимый эксперт по вопросам экономики Александр Хмелевский также считает, что курс доллара вырастет. По его словам, провоцировать этот процесс будет спрос на валюту со стороны населения.

Кроме того, Минфин столкнулся со значительными проблемами по финансированию дефицита Госбюджета, из-за чего средства придется искать на внутреннем рынке. По словам Хмелевского, для этого есть только два источника: средства НБУ и средства коммерческих банков. Заставить коммерческие банки вложить в ОВГЗ дополнительные несколько сот миллиардов гривен можно лишь кардинально изменив монетарную политику НБУ.

"Увеличение портфеля ОВГЗ НБУ означает увеличение денежной массы, а значит, риск увеличения инфляции и девальвации гривны. Поэтому есть все основания полагать, что в октябре девальвация гривны ускорится. Валютный курс превысит курс 42,1 грн. за доллар. К тому же, девальвация гривны увеличит таможенные и налоговые поступления и будет способствовать наполнению Госбюджета", - сказал эксперт.

Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - незалежний експерт з питань економіки. Образование: Киевский Национальный Университет имени Т.Г.Шевченко, специальность - "политическая экономия". Научная степень: кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Курс доллара в Украине в 2025 году - прогнозы

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 грн/долл. По его словам, через год - в декабре 2025 года - курс доллара будет на уровне 48 грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

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