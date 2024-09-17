'Взлетит' ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогноз

Сейчас, по сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины является интервенция НБУ, говорит Пендзин.

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Каким будет курс доллара в конце 2024 года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире День.LIVE.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года мы точно будем иметь 42,5 грн за доллар", - подчеркнул Пендзин.

По его словам, 45 грн за доллар, заложены в бюджет. Он отметил, что Нацбанк будет отслеживать заложенные в документе макроэкономические показатели.

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"Это раньше мы имели один курс, который закладывался в бюджет, второй, который формировался на рынке. Сейчас, по сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины, является интервенция НБУ", - отметил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба.

Он также посоветовал украинцам, как лучше хранить сбережения.

"Если вы гривны держите в облигациях внутреннего государственного займа, вы выигрываете... Это очищенный от налогообложения доход", - добавил Пендзин.

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

Экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что угрозы резкого роста курса доллара США относительно гривны нет, однако его колебания неизбежны.

Кроме того, кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский сообщал, что курс доллара в Украине в 2024 году во многом будет зависеть от международного финансирования Украины.

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