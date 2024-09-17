УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Деньги

"Взлетит" ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогноз

Мария Николишин
17 сентября 2024, 10:47
210
Сейчас, по сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины является интервенция НБУ, говорит Пендзин.
'Взлетит' ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогноз
Каким будет курс доллара в конце 2024 года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире День.LIVE.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года мы точно будем иметь 42,5 грн за доллар", - подчеркнул Пендзин.

По его словам, 45 грн за доллар, заложены в бюджет. Он отметил, что Нацбанк будет отслеживать заложенные в документе макроэкономические показатели.

видео дня

"Это раньше мы имели один курс, который закладывался в бюджет, второй, который формировался на рынке. Сейчас, по сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины, является интервенция НБУ", - отметил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба.

Он также посоветовал украинцам, как лучше хранить сбережения.

"Если вы гривны держите в облигациях внутреннего государственного займа, вы выигрываете... Это очищенный от налогообложения доход", - добавил Пендзин.

Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

Экономист и бывший советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко говорил, что угрозы резкого роста курса доллара США относительно гривны нет, однако его колебания неизбежны.

Кроме того, кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский сообщал, что курс доллара в Украине в 2024 году во многом будет зависеть от международного финансирования Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар курс валют курс доллара новости Украины
Реклама

Главное за день

Могут ли в США изменить свою политику относительно ударов по РФ: ответ Госдепа

Могут ли в США изменить свою политику относительно ударов по РФ: ответ Госдепа

11:53 Мир
"Взлетит" ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогноз

"Взлетит" ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогноз

10:47 Деньги
РФ нанесла авиационный удар по Сумщине: атакованы объекты энергетической системы

РФ нанесла авиационный удар по Сумщине: атакованы объекты энергетической системы

10:03 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания 73263

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ 33131

Не раз и не два: сколько раз в день нужно кормить кота - точный ответ

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка 31851

Мыши его ненавидят: какое самое эффективное средство от грызунов - исчезнут с участка

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины 24588

Ступак заявил об уходе ВСУ из Курской области и назвал важные причины

Последние новости

12:11

Оккупанты поняли замысел ВСУ и сменили тактику: что происходит под Покровском

11:53

Могут ли в США изменить свою политику относительно ударов по РФ: ответ Госдепа

11:43

Лесной аромат, упругая мякоть и безопасность: сколько варить грибы перед жаркой

11:38

Как хранить разрезанную тыкву: способ для холодильника и морозилки

10:59

Церковный праздник 18 сентября: что запрещено делать в этот день

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
10:51

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Драконам - раздражение, Козлам - слезы

10:47

"Взлетит" ли курс доллара до 2025 года: украинцам дали прогноз

10:39

Собирают силы: Россия готовит наступление еще одном направлении фронта - 3 ОШБр

10:03

РФ нанесла авиационный удар по Сумщине: атакованы объекты энергетической системы

Реклама
09:59

РФ штурмует Часов Яр: в ВСУ раскрыли, какая часть города под контролем россиян

09:58

Примчала скорая помощь: молчун Дмитрий Нагиев серьезно травмировался

09:50

Решающий момент для 2024-2025 годов: как Украина может сломать планы РФ

09:48

Казнили безоружного: россияне жестоко убили украинского пленного мечом - Лубинец

09:28

Неуловимый вор: только гениальный детектив найдет, кто украл кошелек на картинке

09:15

"Воевал в самых горячих точках": на фронте погиб известный украинский музыкант

09:09

Как избавиться от мышей в квартире: убегут сами за 7 дней

09:05

В США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР

09:00

"У Сырского есть свой особый почерк": Рустамзаде оценил перспективы ВСУ на Курщине

08:50

Тысячи россиян попадут в котел: ВСУ применили новую тактику на Курщине - Forbes

08:37

Ночная атака дронов: ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ

Реклама
08:15

Путин увеличивает армию России не из-за войны в Украине: в ISW раскрыли истинные причины

08:10

Очередное "покушение" на Трампа после неудачных дебатовмнение

07:50

Жгучая брюнетка: вечно молодая Ольга Сумская ошарашила своим видом

07:50

Когда закончится война в Украине: неожиданный прогноз министра обороны Нидерландов

07:43

Украина не может создавать эффективные боевые подразделения: в ISW назвали причину

06:42

Британия не позволит Украине бить по целям в РФ без согласия США – The Times

06:10

РФ готовит массированный удар по Украинемнение

05:40

Как зелень заморозить кубиками льда: лучший кулинарный лайфхак

05:15

Сможет ли Украина вернуться к границам 1991 года: тревожный прогноз

04:47

Большинство не догадывается: чувствует ли рыба боль - неожиданное объяснениеВидео

04:03

Как хранить выключенный холодильник, чтобы не сломать его

03:30

Предательница Таисия Повалий серьезно больна - что произошло

03:30

Когда лучше пересадить смородину - осенью или весной: хозяйка рассказала о важном правилеВидео

02:43

"Неделя, полная страха, боли и слез": у итальянской супермодели обнаружили рак

02:13

Как убрать заломы на обуви за считанные секунды: гениальные способы от экспертов

01:29

Духовка заблестит как из магазина: убойное средство для мгновенной очисткиВидео

00:15

Очень похожа на Бритни: бывший муж Спирс нашел себе новую подругуВидео

16 сентября, понедельник
23:39

Россияне нацелились на захват двух городов: эксперт раскрыл приоритеты Кремля

22:44

Ударят первые заморозки: известна дата сильного похолодания

22:42

"Наташа уже в курсе": путинист Тарзан публично засветил свою новую музу

Реклама
22:18

Как бороться с осенней усталостью: специалисты раскрыли, как бороться с сонливостью

22:15

Мама на стиле, Вакарчук в смешной шапке: лидер Океана Эльзы показал редкое фото

22:14

"Сделали вместе": путинистка Валерия умотала из РФ к сыну за границу

22:01

Цена на популярный в Украине продукт вырастет вдвое: в чем причина

21:40

Один сок: стейк всего за 5 минут, который всегда получается даже на обычной сковородеВидео

21:21

4 важных вопроса: Зеленский провел срочное заседание Ставки

21:20

Окружение россиян в Курской области: в DeepState раскрыли важные детали боев

20:59

Потечет как из бутылки: как быстро выжать сок из лимона не разрезая егоВидео

20:39

Почему РФ начала запускать по Украине больше "Шахедов": названа важная причина

20:13

Перешел к личным оскорблениям: Трамп нашел "виновников" его повторного покушения

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять