Цены на сигареты существенно изменятся: подробности

Сигареты могут существенно подорожать, в частности, из-за колебаний курса гривны.

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На что вырастут цены в 2025-м - детали / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

В 2025 году цены на сигареты могут вырасти минимум на 17% в зависимости от будущего курса национальной валюты. Все - из-за перехода в определении ставок акциза из гривны в евро. Это предусматривает законопроект №12000 о "Законе о Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Акциз на сигареты будет рассчитываться в евро уже с 1 октября 2024 года. Это сделает его менее уязвимым к инфляции, но более зависимым от скачков курса гривны.

На сегодня акциз на сигареты составляет около 60 евро за 1000 штук, с 1 января - 70 евро.

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Итак, с 1 января 2025 года акциз на сигареты увеличат на 23%, затем ежегодно вплоть до 2028-го будут добавлять по 5% ставки. Это приведет к подорожанию сигарет с 2025 года минимум на 17%.

Цены на сигареты - данные Госстата

С начала 2024 года сигареты с фильтром подорожали в среднем до 76,6 гривен, а сигареты с фильтром премиум-класса - до 100,14 гривен, указывают в Госстате.

Эксперты ожидают, что в 2025 году сигареты будут стоить в среднем 127,4 гривен за пачку, в 2026-м - 142,1 гривен, в 2027-м - 155,8 гривен, а в 2028-м - 173,6 гривен за пачку.

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Цены на продукты в Украине - последние новости

Уже с начала октября в Украине будут введены определенные нововведения. В частности, речь идет о повышении налогов. Главред сообщает, что из-за требования к провайдерам перейти на общую систему налогообложения, рискуют серьезно подорожать услуги интернет-связи. Провайдеры, не секрет, что в большинстве случаев работают как ФОПы.

В то же время в Украине снижаются цены на тепличные огурцы. Причиной удешевления стало существенное увеличение предложения тепличных огурцов, тогда как спрос со стороны покупателей продолжал постепенно снижаться.

Хотя ранее в Министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали, что низких цен на овощи в этом году ожидать уже не стоит.

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