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Стоит закупить заранее: в Украине "резко" выросла цена на популярный продукт

Мария Николишин
12 декабря 2024, 15:35
281
Значительное подорожание объясняется как глобальными, так и внутренними причинами.
Стоит закупить заранее: в Украине 'резко' выросла цена на популярный продукт
Цены на чеснок / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Цены на чеснок достигли 140-160 грн за килограмм
  • Причинами роста стоимости являются ограниченность посевных площадей и высокие затраты на хранение
  • До новогодних праздников снижение цен не ожидается

В этом году цены на чеснок в Украине достигли 140-160 грн за килограмм из-за сокращения предложения импорта и внутреннего производства. Об рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович в комментарии OBOZ.UA.

По её словам, это значительное подорожание объясняется как глобальными, так и внутренними причинами, влияющими на производство и поставки этого продукта.

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Главные причины роста цен на чеснок:

  • сложность ухода за этой культурой из-за специфических агротехнических требований;
  • уменьшение посевных площадей в Китае. Страна является мировым лидером по выращиванию и экспорту чеснока, однако в этом году там произошло сокращение посевных площадей, что автоматически повлияло на уменьшение объемов поставок на мировой рынок, включая Украину;
  • проблемы с выращиванием в Украине. Отечественный чеснок также переживает кризис, основными трудностями являются: ограниченность посевных площадей и высокие затраты на хранение, которые часто не оправдывают себя из-за небольших объемов продукции;
  • стоимость посадочного чеснока. Стоимость посадочного материала не изменилась по сравнению с прошлым годом. Это создает определенные перспективы для производителей, которые могут увеличить объемы выращивания. Однако, из-за вышеупомянутых ограничений, украинский чеснок все еще не способен покрыть спрос.

До новогодних праздников снижение цен на чеснок не ожидается. Ограниченное предложение как импортного, так и отечественного чеснока будет продолжать поддерживать высокий уровень цен, поэтому украинцам советуют закупить продукт заранее.

Цены на продукты - последние новости Украины

Как сообщал Главред, цены на отечественный сыр в Украине снова растут. По словам производителей, все это связано с постоянным подорожанием молочного сырья.

Также сообщалось, что в Украине упали отпускные цены на лук. Причиной удешевления стало снижение спроса на продукцию среднего и низкого качества, которую в основном и предлагают к продаже.

Кроме того, эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин заявил, что цены на яйца пошли вверх и за последний месяц динамика роста практически 20%. Рост спроса однозначно будет стимулировать рост цен на праздники.

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Кто такая Татьяна Попович?

Татьяна Попович - маркетолог, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" в городе Львов. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

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