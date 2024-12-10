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Россияне бегут из Сирии, задействован караван самолетов: в ГУР раскрыли детали

Анна Ярославская
10 декабря 2024, 12:22
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С авиабазы ​​Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД. Также РФ задействовала флот.
Флаг Сирии, самолет РФ
Самолет РФ летят с авиабазы ​​Хмеймим на российские аэродромы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ГУР

Кратко:

  • Армия РФ вывозит из Сирии оружие и технику
  • Российские военные недовольны своими командирами

Российские военные покидают Сирию. Они задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники.

Как сообщает ГУР Украины, с авиабазы ​​Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам до аэродромов "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".

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Также государство-агрессор РФ привлекает дополнительные объекты флота. В частности, в городе Балтийск приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин". Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Грен". В операции "сирийское отступление" также принимают участие враждебные фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.

"Вероятно, государство-агрессор рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по поводу беспрепятственного выхода из Сирии", - отмечают в украинской разведке.

"Между тем, среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение — московиты даже выражают недовольство своими вождями и командирами, в том числе из-за их организационной несостоятельности", - добавили в ГУР.

Что происходит в Сирии - последние новости

Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.

Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров. Позже российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Президент США Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости". В то же время он объявил, что США совершили авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ, чтобы предотвратить попытки использовать вакуум власти для восстановления их силы.

Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.

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Кто такой Башар Асад?

Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год.

Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией.

В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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