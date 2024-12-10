Россияне бегут из Сирии, задействован караван самолетов: в ГУР раскрыли детали

Кратко:
- Армия РФ вывозит из Сирии оружие и технику
- Российские военные недовольны своими командирами
Российские военные покидают Сирию. Они задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники.
Как сообщает ГУР Украины, с авиабазы Хмеймим запланированы перелеты нескольких самолетов Ан-124 и Ил-76МД по маршрутам до аэродромов "Ульяновск", "Чкаловский" и "Приволжский".
Также государство-агрессор РФ привлекает дополнительные объекты флота. В частности, в городе Балтийск приказали подготовить к выходу в Тартус сухогруз "Sparta II" и большой десантный корабль "Александр Шабалин". Курс на Средиземное море взяли большие десантные корабли северного флота России "Александр Отраковский" и "Иван Грен". В операции "сирийское отступление" также принимают участие враждебные фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".
В порту Тартуса россияне проводят экстренный демонтаж оборудования и военного имущества. Туда уже прибыли несколько сотен российских спецназовцев для обеспечения безопасности отступления.
"Вероятно, государство-агрессор рассчитывает на договоренности с антиправительственными силами по поводу беспрепятственного выхода из Сирии", - отмечают в украинской разведке.
"Между тем, среди остатков российского контингента в Сирии продолжается фрустрация и угнетение — московиты даже выражают недовольство своими вождями и командирами, в том числе из-за их организационной несостоятельности", - добавили в ГУР.
Что происходит в Сирии - последние новости
Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.
Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров. Позже российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.
Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.
Президент США Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости". В то же время он объявил, что США совершили авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ, чтобы предотвратить попытки использовать вакуум власти для восстановления их силы.
Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.
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Кто такой Башар Асад?
Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год.
Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией.
В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.
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