В Сирии повстанцы получали военную помощь от Украины: в WP узнали детали

Помощь из Киева сыграла скромную роль в свержении сирийского диктатора Башара Асада, но была примечательной.

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Кирилл Буданов обещал преследовать россиян, виновных в военных преступлениях, "в любой части мира" / Коллаж: Главред, фото: ГУР МО, скриншот

Сирийские повстанцы, пришедшие к власти в Дамаске, получили от украинских разведчиков беспилотники и другую поддержку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, которые знакомы с украинской военной деятельностью за рубежом.

Как пишет издание, украинская разведка отправила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 беспилотников в штаб-квартиру повстанцев в Идлибе четыре-пять недель назад, чтобы помочь ведущей повстанческой группировке Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ).

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"Помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада, полагают источники в западной разведке. Но она была примечательна как часть более широких украинских усилий по скрытному нанесению удара по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России", - пишет издание.

Высокопоставленные должностные лица администрации Байдена заявили WP, что они не знали о cекретной операции Украины в Сирии.

The Washington Post напоминает, что издание Kyiv Post в статье от 3 июня процитировала источник в ГУР, который сообщил, что "с начала года [сирийские] повстанцы, поддерживаемые украинскими оперативниками, нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, представленным в регионе".

Газета сообщила, что операция в Сирии проводилась специальным подразделением, известным как "Химик" в составе ГУР, "в сотрудничестве с сирийской оппозицией".

Тем временем российские официальные лица уже несколько месяцев жалуются на действия украинских военизированных формирований в Сирии.

"У нас действительно есть информация о том, что украинские специалисты из Главного разведывательного управления Украины находятся на территории Идлиба", - заявил в интервью ТАСС в ноябре спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал аналогичное заявление в сентябре об "украинских разведчиках" в Идлибе.

В апреле 2023 года глава ГУР Украины Кирилл Буданов пообещал, что Украина будет преследовать россиян, виновных в военных преступлениях, "в любой части мира".

Также Буданова спросили об операциях ГУР против ЧВК Вагнера в Африке.

"Мы проводим такие операции, направленные на сокращение российского военного потенциала, везде, где это возможно. Почему Африка должна быть исключением?", - ответил Буданов.

Что происходит в Сирии - последние новости

Как сообщал Главред, в Сирии рухнул правящий режим диктатора Башара Асада, который поддерживала Российская Федерация. Повстанцы зашли в Дамаск. Армия сопротивления не оказала.

Асад вылетел на ИЛ-76Т в неизвестном направлении, его самолет пропал с радаров. Позже российские государственные агентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что свергнутый президент Сирии со своей семьей находятся в Москве, Россия предоставила им убежище.

Российские войска начали массово покидать Сирию, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и перебрасывая остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Как сообщили в ГУР Украины, российские военные задействовали караван военно-транспортных бортов, на которые грузят остатки войск, вооружений и военной техники в Сирии.

Президент США Джо Байден назвал крах режима Асада "фундаментальным актом справедливости". В то же время он объявил, что США совершили авиаудары по позициям террористической организации ИГИЛ, чтобы предотвратить попытки использовать вакуум власти для восстановления их силы.

Владимир Зеленский заявил, что режим Башира Асада в Сирии пал, потому что почти 800 тысяч российских военных воюют в Украине.

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Кто такой Башар Асад? Баша́р Ха́фез аль-А́сад – сирийский государственный деятель, политик. Шестнадцатый президент Сирии. Руководил страной с 17 июля 2000 года по 8 декабря 2024 года. Сын Хафеза Асада, который правил Сирией почти 30 лет – с 1971 по 2000 год. Последние годы режим Асада активно поддерживался Россией. В ночь с 7 на 8 декабря 2024 года на фоне событий, в рамках которых сирийская вооруженная оппозиция взяла столицу Сирии город Дамаск, покинул страну и скрылся в неизвестном направлении. Режим Асада пал, пишет Википедия.

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