'Трамп готов пойти на потери с украинской стороны': политолог описал опасность для Украины

Украина и РФ способны прекратить огонь под давлением США, но это не конец войны. И война может возобновиться после завершения президентской каденции Трампа.

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Политолог описал опасность для Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основные тезисы политолога Александра Хары:

Трамп готов пойти почти на любые на потери с украинской стороны

Украина и РФ могут прекратить огонь под давлением США, но это не означает конец войны

Война может возобновиться после завершения президентской каденции Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп может пойти на любые потери с украинской стороны. Главная его цель в попытке завершить войну в Украине заключается в том, чтобы он сам выглядел мощно и был победителем.

Трамп не смотрит на эту войну в широком контексте и не учитывает то, как предложенный им мир повлияет на другие регионы и на американские интересы. Такое мнение высказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью Главреду.

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В ответ на вопрос, что именно Трамп может попытаться навязать Украине, какую именно "формулу мира", Хара ответил, что сейчас сложно сказать.

"Самое главное, что Трамп в итоге стремится получить - чтобы он выглядел мощно, был победителем. Чтобы все выглядело так: как только он пришел к власти, сразу же решил длительный конфликт, бессмысленную войну. Для россиян это действительно бессмысленная война, тогда как мы боремся за сохранение государства и нации. Поэтому параметры не столь важны для Трампа. Он не смотрит на этот конфликт в широком контексте, то есть на то, как этот мир повлияет на другие регионы и на американские интересы", - отметил политолог.

По его словам, Трамп готов пойти на потери с украинской стороны, почти на любые.

"Но не думаю, что люди, которые технически будут вести переговоры (и генерал Келлог, и государственный секретарь Марко Рубио, если его утвердят), будут готовы пожертвовать безопасностью в Европе ради неизвестно чего. Ведь сейчас две стороны способны лишь к прекращению огня под давлением США, но прекращение огня не означает завершение войны. И эта война возобновится, скорее всего, после завершения президентской каденции Трампа", - сказал Хара.

Он отметил, что ни для Украины, ни для России все это не имеет смысла, поэтому, конечно, такие переговоры могут длиться очень долго.

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией - последние новости

Ранее Главред сообщал, что у Зеленского объяснили позицию Украины относительно окончания войны и переговоров с Россией. Мирные переговоры с Россией возможны только при условии международного права и принуждения России, как страны-агрессора, подчеркнул Михаил Подоляк.

Также ранее дипломат сказал, стартуют ли переговоры между Украиной и РФ после инаугурации Трампа. Важными условиями начала переговоров являются гарантии, что война не возобновится во время переговоров, а также участие международных мониторинговых миссий, отмечает дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Ранее Александр Хара объяснил, объяснил, заставят ли Украину к переговорам. Украина, как считает дипломат, не может согласиться подписать еще одну бумажку, зная, что написанное в ней Россия не будет выполнять.

Напомним, в ОП заявили, что сейчас Украина не готова к переговорам с РФ. Чтобы разговаривать с Россией на равных, Украина должна быть сильной. Все, что сейчас звучит из Кремля - это язык ультиматумов, заявил Ермак.

Также сообщалось, что Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине. Дональд Трамп подчеркнул, что собирается использовать поддержку Украины со стороны США для давления на Россию на мирных переговорах по окончанию войны.

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Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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