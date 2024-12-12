Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине: что предполагается

О чем сказал Трамп:
- Трамп осудил дальнобойные удары по России
- Он отметил, что будет пытаться использовать поддержку Украины как элемент давления на Россию
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал разрешение на использование Украиной дальнобойных американских ракет против России, заявив, что это только усиливает конфликт. Об этом он сказал в интервью журналу TIME.
Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что сможет установить мир между Россией и Украиной за сутки, но теперь признал, что это оказалось сложнее, чем ожидал.
Трамп также отметил, что кризис на Ближнем Востоке, по его мнению, проще для урегулирования, чем война в Украине, которую он назвал "безумием". Он выразил недовольство использованием американских ракет для ударов по территории РФ.
"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто эскалируем эту войну и делаем ее еще хуже", - отметил он.
На вопрос о возможном "отказе" от Украины, 47-й президент США ответил, что намерен использовать поддержку Киева как инструмент давления на Россию во время переговоров о завершении войны.
"Я хочу достичь соглашения... и единственный способ достичь соглашения - это не отступать", - добавил Трамп.
Что предусматривает "мирный план" Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, если российский диктатор Владимир Путин будет продолжать отказываться от переговоров и прекращения войны, избранному президенту США Дональду Трампу придется принимать решение о дальнейшей поддержке Украины. Такую позицию озвучил дипломат и директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью для Главреда. Он отметил, что помощь США является лучшим сценарием для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Дональд Трамп стремится к скорейшему завершению войны, но важно достичь такого мира, который сделает невозможным ее повторение в будущем. Об этом Зеленский заявил в интервью для CBN.
В то же время политолог Владимир Фесенко считает, что возможность переговоров между Украиной и Россией зависит от решительных действий США. По его мнению, давление на Владимира Путина со стороны американской стороны может создать шанс для прекращения войны, если российский лидер согласится на прекращение огня. Однако главным препятствием будет оставаться позиция Кремля.
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"Мирный план" Дональда Трампа: "Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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