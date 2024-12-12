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"Идеальные условия для нас": эксперт озвучил, что Трамп может предложить Украине

Марина Фурман
12 декабря 2024, 02:30
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Дипломат объяснил, при каких условиях Трампу придется принимать решение о продолжении поддержки Украины.
Зеленский, Путин, Трамп
Оказание помощи Украине - идеальный вариант / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

Вкратце:

  • РФ может не принять предложение Трампа о прекращении огня
  • В таком случае, новоизбранный президент США продолжит оказывать помощь Украине

Если российский диктатор Владимир Путин будет отказываться от переговоров и прекращения войны, то Дональду Трампу придется принимать решение о продолжении поддержки Украины. Такое мнение высказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в интервью Главреду.

Дипломат отметил, что оказание помощи Украине - идеальный вариант для нас.

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"Трамп точно не будет ограничен такими "красными линиями", которые были нарисованы в головах Байдена, Саливана и других людей, которые формировали стратегию США в отношении Украины. Поэтому это будет реальная помощь Украине. И это был бы идеальный вариант. Вероятность этого варианта незначительна, но она есть", - объяснил Александр Хара.

Эксперт вспомнил Майка Помпео, который предлагал запустить ленд-лиз на 500 миллиардов долларов, чтобы Украина достигла успехов на поле боя, а уже потом заставить Путина сесть за стол переговоров.

"Как по мне, этот сценарий должен был бы быть базовым, и он бы был выгодным Трампу. Если Трамп хочет войти в историю как мощный президент, он должен стать, как Рональд Рейган. А Рейган победил "империю зла", а у Трампа есть шанс решить российский вопрос по крайней мере на одно поколение. Убежден, что Трамп смог бы "запаковать" это и подать своим сторонникам правильным образом, чтобы они согласились с такими действиями, и Конгресс с Сенатом голосовали за помощь Украине.", - подчеркнул дипломат.

Планы Дональда Трампа относительно войны РФ и Украины - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, новоизбранный президент США Дональд Трамп фактически поставит ультиматум России по завершению войны против Украины. Вероятны "ковровые бомбардировки" российской экономики.

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Дональд Трамп точно намерен завершить российско-украинскую войну. Причем на базе справедливого мира. Киев контактирует с командой Трампа, чтобы уже после его инаугурации начать работу над конкретными темами. Цель Украины - восстановление своей территориальной целостности и суверенитета.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил идентичную позицию. Он отметил, что мирные переговоры с Россией возможны только на справедливых условиях, соответствующих нормам международного права.

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Александр Хара
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