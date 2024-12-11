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"Хорошо там точно не будет": ситуация в России существенно ухудшается - аналитик

Юрий Берендий
11 декабря 2024, 15:50
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Российские предприятия испытывают проблемы из-за уменьшения доходов, ведь прибыль значительного количества компаний - номинальная, отмечает аналитик.
'Хорошо там точно не будет': ситуация в России существенно ухудшается - аналитик
Реальная экономическая ситуация в России отличается от отчетов Кремля / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Вкратце:

  • Реальный дефицит бюджета РФ составляет 3,3-3,5 трлн рублей
  • Расходы РФ на ВПК впервые превысили доходы от нефтегазового сектора
  • Большинство предприятий РФ, кроме ВПК, столкнулись с уменьшением доходов

Проект бюджета РФ, опубликованный в российских медиа, предусматривает дефицит бюджета России в 2025 году на уровне 1,17 трлн рублей. В интервью изданию "Главред" финансовый аналитик и член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран пояснил, что такие показатели являются больше декларацией о намерениях, чем реальным отражением экономической ситуации.

По мнению Шапрана, бюджеты воюющих стран, как Украины, так и России, часто далеки от реалистичности из-за нестабильности экономической ситуации. В случае РФ бюджетные цифры существенно искажаются, в частности, министр финансов Антон Силуанов даже заявлял о профиците бюджета. Однако реальная ситуация противоположная: дефицит бюджета оценивается в 3,3-3,5 трлн рублей, что стало одной из причин резкой девальвации рубля.

"Я сам считал, и их оппозиционные экономисты также это подтверждают, как и Минфин который срочно занимает через правительственные облигации почти на 3 трлн рублей. Россияне не могли закрыть финансовый год, из-за чего срочно девальвировали рубль, чтобы увеличить рублевые поступления от экспорта и закрыть дыру в бюджете", - отмечает аналитик.

Кроме того, бюджет РФ демонстрирует существенные расходы на ВПК, где около 35-40% направлено на войну, причем впервые в истории эта отрасль потребляет больше средств, чем генерирует нефтегазовый сектор.

"Но настоящие цифры еще хуже, ведь часть валютных поступлений от нефти и других экспортных товаров просто застряла в местных банках тех стран, куда они экспортируют свою продукцию", - отмечает Шапран.

Он отмечает, что для России это серьезная проблема, поскольку около 80% валютной выручки поступает в местных валютах, из которых около трети остается недоступной. Компании, такие как "Роснефть", декларируют рост доходов, но фактически не имеют контроля над этими средствами, что вызывает дефицит ликвидности и задержки с налоговыми выплатами.

"Не хочу заострять внимание на фейковых цифрах бюджета РФ, однако, например, в бюджете на 2024 год заложен курс 90 рублей за доллар, а в 2025 году 96,5 рублей за доллар. На начало декабря они немного "успокоили" ситуацию, но в конце ноября курс в обменниках доходил до 120, а на рынке - до 115. Следовательно, они уже не придерживаются своих собственных показателей. Причем Путину пришлось лично успокаивать население, но "хорошо" там точно не будет", - акцентирует финансовый эксперт.

Смотрите видео интервью Виталия Шапрана Главреду о состоянии экономики РФ:

Виталий Шапран отмечает, что при анализе ситуации стоит обратить внимание на фундаментальные аспекты, в частности на состояние предприятий. Например, по данным на 22 ноября, угледобывающие предприятия Кемеровской области за январь-октябрь 2024 года уменьшили добычу угля на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно сообщалось о закрытии нескольких шахт в регионе, что объясняется падением цен на уголь на мировых рынках.

"А дешевые маршруты экспорта российского угля в Европу перекрыты, поэтому россияне вынуждены экспортировать либо через Север, обходными маршрутами в Китай, либо через РЖД ("Российская железная дорога"). У РЖД все каналы перегружены, поэтому сверхурочная транспортировка дешевых экспортных товаров и сырья, в частности в КНР, невозможна. Вследствие этого и закрываются шахты, снижается производство и т.д.", - указывает он.

Аналитик приводит еще один пример: российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска заявил, что "Русал" в 2025 году уменьшит производство алюминия на 250 тысяч тонн для оптимизации мощностей. Анализ показывает, что ситуация похожа на проблемы в угольной отрасли: из-за падения цен на алюминий и роста стоимости сырья маржа снизилась. Некоторые сделки на поставку алюминия на мировой рынок стали убыточными, и чтобы избежать потерь, "Русал" был вынужден сократить производство на 250 тысяч тонн в год.

"Ситуация с "Газпромом" также не лучше. Когда-то это был флагман российской энергетики и налогоплательщиков, а теперь сроки ввода восьми проектов модернизации теплоэлектростанций "Газпромэнергохолдинга" перенесены на 12-26 месяцев", - акцентирует Шапран.

Аналитик отмечает, что этот перечень можно продолжать еще долго. Он отмечает, что чистая прибыль "Роснефти" за девять месяцев 2024 года по международным стандартам финансовой отчетности составила всего 962 млрд рублей, что на 13,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Причиной этого официально называют снижение цен на нефть.

"Но если углубиться, часть выручки компании "застряла" в Индии из-за расчетов в индийских рупиях. Поэтому даже официальные данные о снижении прибыли выглядят приукрашенными. Настоящая ситуация значительно хуже. Деньги есть на бумаге, но их нет в распоряжении компании", - добавляет Шапран.

Экономический аналитик указывает на то, если анализировать другие отрасли, похожие проблемы наблюдаются у корпораций АФК "Система", "Альфа-группы" и "Уралсиба". Большинство предприятий, за исключением оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сталкиваются с уменьшением реальных доходов и прибылей. Это подтверждается макроэкономической статистикой: за период с января по сентябрь 2024 года совокупная прибыль российских предприятий сократилась на 19%, составив около 21,3 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Проблема для нас заключается в том, что, хотя прибыль у многих компаний есть, но она по большей части номинальная. То есть она, во-первых, "нарисована" на балансе, а реальных средств нет. Во-вторых, есть проблемы с ликвидностью - на балансе деньги есть, но когда нужно что-то оплатить или ввести определенные инвестиционные проекты, то денег для этого уже нет", - резюмировал финансовый аналитик Виталий Шапран.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет более жестких санкций против России. В частности, рассматривается возможность ужесточения ограничений на экспорт российской нефти и внедрения санкций против так называемого "теневого флота", который использует Россия для обхода действующих санкций. Как сообщает Bloomberg, детали этих мер еще обсуждаются, но они могут коснуться отдельных видов нефтяного экспорта агрессора.

Экономические санкции наносят значительный ущерб российской экономике, что может привести к росту протестных настроений среди населения уже весной. Об этом в интервью изданию "Главред" заявил финансовый аналитик и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран.

США также недавно ввели санкции против "Газпромбанка", который ранее использовался Россией для обхода международных ограничений, валютных операций и торговли с другими странами. Этот шаг нанес серьезный удар по экономике России, вызвав обвал рубля до уровня 115 за доллар, хотя позже курс стабилизировался на уровне около 100 рублей за доллар. Другие новости:

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Кто такой Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

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