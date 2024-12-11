У Байдена готовят болезненный удар по России: в Bloomberg узнали детали

В администрации Байдена теперь готовы к "более агрессивным действиям" в отношении Кремля, пишут журналисты.

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У Байдена рассматривают возможность санкций против нефтяного "теневого флота" РФ - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена работает над новыми, более жесткими санкциями против агрессора России. Команда хозяина Белого дома рассматривает возможность введения ограничений против экспорта российской нефти. Более того, рассматривается вариант санкций против нефтяного "теневого флота", при помощи которого россияне обходят действующие ограничения.

У Байдена готовы к более жестким действиям

В материале Bloomberg говорится, что детали новых ограничений против России пока прорабатываются, но по данным источников, рассматриваются ограничения, направленные против некоторых видов российского нефтяного экспорта.

Журналисты акцентировали внимание на том, что Байден долго сопротивлялся таким мерам, поскольку опасался скачка цен на энергоносители перед выборами президента США в ноябре.

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"Однако в условиях падения цен на нефть на фоне глобального избытка и опасений, что Трамп может попытаться заставить Украину заключить быстрое соглашение с Россией, чтобы положить конец почти трехлетней войне, администрация Байдена теперь открыта к более агрессивным действиям", - говорят источники Bloomberg.

Теперь же Байден готов идти на риск. Готовность продиктована как завершением президентской каденции, так и пониманием неудачи предыдущих попыток ограничить доходы Кремля от продажи энергоносителей.

Санкции против "теневого флота" нефти РФ

Кроме того, источники американских журналистов утверждают, что у Байдена изучают возможность запуска новых ограничений, которые будут направлены уже на танкерный флот России, используемый кремлевским режимом для транспортировки нефти.

Такие ограничения могут быть введены уже в ближайшие недели.

По данным собеседников, аналогичные санкции против "теневого флота" РФ уже до конца года собирается ввести и Европейский Союз. Ограничения должны затронуть и физических лиц, принимающих участие в нефтяной торговле.

Что известно о санкциях против нефтяного "теневого флота" РФ

В октябре 2023 года Штаты впервые запустили санкции в отношении двух танкеров РФ – Primorye и Yasa Golden Bosphorus. Танкеры занимались транспортировкой нефти, проданной выше установленного ценового потолка в 60 долларов за баррель. Ценовой предел вводился для того, чтобы ограничить доходы Кремля от продажи нефти.

Летом санкции были расширены еще на 73 российских торговых судна.

Санкции США против России – новости по теме:

Как сообщал Главред, осенью Дональд Трамп заявлял, что способен прекратить войну в Украине еще до Нового года. По словам политика, если Путин не сядет за стол переговоров, Вашингтон за 12 месяцев снизит цены на нефть как минимум вдвое. И тогда Путин не сможет воевать.

Новые санкции Штатов против Газпромбанка, который использовался россиянами для обхода санкций – это тактический удар по России, считает финансовый аналитик, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран. Однако для усиления эффекта, по мнению эксперта, нужно арестовывать российские танкеры и теневые фонды.

Если Путин отнесется к мирным процессам несерьезно, Трам увеличит военную помощь Украине, усилит санкции и попытается ударить по торговле Кремля, считает конгрессмен от Республиканской партии, представитель Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Джон Бейкон. США могут увеличить добычу природного газа, и это уже повлияет на военные возможности РФ.

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Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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