Трамп ударит планом "Б": в США раскрыли, что ждет Путина в случае отказа от мира

Что сказал Бейкон:
- Трамп может удвоить помощь Украине
- США способны подтолкнуть экономику РФ к краху
- США должны закончить войну как можно быстрее
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен запустить переговоры между Украиной и агрессором Россией для завершения войны. Если Владимир Путин откажется от мира, Трамп удвоит военную помощь Киеву, экономические санкции, а также попытается нарушить торговлю Кремля. Об этом заявил конгрессмен от Республиканской партии, представитель Комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил Джон Бейкон.
Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что война не на пользу Украине, и США должны ускорить и усилить поддержку Сил обороны. Если Путин не серьезно отнесется к вопросам завершения военных действий, Трамп удвоит поставки вооружений Киеву, усилит экономические санкции и осуществит попытку пресечения российской торговли.
"Если США смогут увеличить добычу природного газа и снизить цены на газ - это в значительной степени повлияет на военные возможности России. Рубль уже падает, российская экономика находится на грани краха и США должны подтолкнуть ее к этому", - сказал политик.
Как полагает конгрессмен, нужно нанести РФ такой урон, чтобы с проблемами столкнулся каждый российский гражданин.
"Трамп усилит поддержку Украины, если Россия не прекратит боевые действия", - считает Бейкон.
Также он акцентировал внимание на том, что российский менталитет отличается от западного. Россия в войне против Украины понесла серьезные потери, но при этом продолжает свою агрессию.
"Похоже, что российское руководство не заботится о своих людях, ему безразлично, сколько их бросить в "мясорубку". Я переживаю, что война на истощение работает не в пользу Украины, но она борется за свое существование, культуру, язык, историю. Вот почему США должны сделать все, чтобы закончить эту войну как можно быстрее", - подчеркнул Джон Бейкон.
"Мирные инициативы" Трампа – что об этом известно:
Как сообщал Главред, ранее Трамп назначил специальным представителем по Украине и России Кита Келлога, который в апреле предлагал заморозить войну и запустить переговоры. Его план предполагает сохранение Москвой контроля над оккупированными территориями. Киев не будут заставлять юридически отказываться от своих территорий.
Войну России и Украины нужно заканчивать, считает Кит Келлог. По его словам, Трамп намерен выполнить свои обязательства, среди которых – урегулирование российско-украинской войны.
Украина стремится к соглашению о мире, нужно немедленно прекращать огонь и начинать переговоры, полагает Дональд Трамп. Он призвал Путина сделать свой ответный шаг к мирному завершению войны.
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Кто такой Кит Келлог
Кит Келлог - бывший генерал-лейтенант армии США, который работал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности в начале срока президентства Трампа. Затем был советником по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса.
Келог критиковал непоследовательную поддержку Украины Западом. Еще в сентябре 2022 года он призвал администрацию Байдена предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы нанести армии РФ военное поражение. Как пишет The Guardian, в апреле 2024 года Келлог предлагал завершить войну путем переговоров с Россией. В документе "Америка прежде всего, Россия и Украина", соавторами которого являются Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Фляйц, предлагается прекратить поставки оружия Украине, если Киев откажется от мирных переговоров, или наоборот — усилить поставки, если Кремль не захочет диалога. "Мы говорим украинцам: Вы должны сесть за стол переговоров, и, если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет. И мы говорим Путину: Он должен сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", — говорил Келлог в июне. При этом авторы документа признают, что Украине будет трудно принять мирное соглашение, "которое не вернет ей всю ее территорию" и не возложит на Россию ответственность за вторжение.
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