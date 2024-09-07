Пригрозил нефтью: Трамп рассказал, как планирует принудить Путина к переговорам

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Он в очередной раз подчеркнул свою способность прекратить боевые действия еще до нового года.
По его словам во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, как передает Reuters, конец войне можно положить еще до его официального вступления в должность в случае победы на выборах США в 2024 году, то есть 20 января.
"Если мы победим, я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете", - заявил он.видео дня
Трамп впервые озвучил и то, каким образом планирует реализовать свой план. Республиканец хочет позвонить в день инаугурации кремлевскому диктатору Путину и заставить его сесть за стол переговоров. Если он откажется - в течение 12 месяцев после вступления в должность США снизят цены на энергоносители вдвое, или больше.
"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - подчеркнул он.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Заявления Трампа в контексте Украины
Напомним, в ОП сообщили, что во время разговора с президентом Украины Трамп сказал Зеленскому не обращать внимание на слухи о его якобы готовности уступить Путину в ущерб интересам Украины для быстрого завершения боевых действий.
Ранее Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину. Мол, его дружеские отношения с диктатор могли бы предотвратить конфликт.
Накануне Дональд Трамп в очередной раз заговорил о перспективе заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией. По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах в Штатах такое соглашение будет подписано еще до инаугурации, которая запланирована на январь 2025 года.
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