Пригрозил нефтью: Трамп рассказал, как планирует принудить Путина к переговорам

Трамп уже неоднократно подчеркивал, что только он может прекратить войну в Украине в кратчайшие сроки, на этот раз он озвучил свой план.

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Трамп хочет давить на важнейший ресурс России / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп вышел с заявлением об окончании войны в Украине. Он в очередной раз подчеркнул свою способность прекратить боевые действия еще до нового года.

По его словам во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе, как передает Reuters, конец войне можно положить еще до его официального вступления в должность в случае победы на выборах США в 2024 году, то есть 20 января.

"Если мы победим, я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступлю в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная-ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете", - заявил он. видео дня

Трамп впервые озвучил и то, каким образом планирует реализовать свой план. Республиканец хочет позвонить в день инаугурации кремлевскому диктатору Путину и заставить его сесть за стол переговоров. Если он откажется - в течение 12 месяцев после вступления в должность США снизят цены на энергоносители вдвое, или больше.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", - подчеркнул он.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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Заявления Трампа в контексте Украины

Напомним, в ОП сообщили, что во время разговора с президентом Украины Трамп сказал Зеленскому не обращать внимание на слухи о его якобы готовности уступить Путину в ущерб интересам Украины для быстрого завершения боевых действий.

Ранее Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину. Мол, его дружеские отношения с диктатор могли бы предотвратить конфликт.

Накануне Дональд Трамп в очередной раз заговорил о перспективе заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией. По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах в Штатах такое соглашение будет подписано еще до инаугурации, которая запланирована на январь 2025 года.

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