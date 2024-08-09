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Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

Анна Косик
9 августа 2024, 21:50
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Кандидат в президенты США убежден, что сможет восстановить мир в Украине еще до своей инаугурации.
Трамп, флаги Украины и России
Для достижения мира в Украине Трампу, по его словам, нужно выиграть выборы в США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Donald J. Trump

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заговорил о перспективе заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом он рассказал в разговоре с Breitbart News.

По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах в Штатах такое соглашение будет подписано еще до инаугурации, которая запланирована на январь 2025 года.

Кандидат в президенты убеждает, что находится "в очень хорошем положении" и способен достичь завершения войны в Украине. Трамп утверждает, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и главу РФ, кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Трамп рассчитывает, что в случае победы сможет прекратить войну в Украине в период с даты выборов - 5 ноября 2024 года, до инаугурации, которая состоится 20 января следующего года.

Не обошелся во время разговора Трамп и без критики своей соперницы в предвыборной гонке. По его словам, кандидат от Демократической партии США Камала Харрис будет бездействовать и втянет мир в глобальную войну.

"Она вообще не справится с этим. Я не думаю, что она что-то сделает", - сказал республиканец, при этом не привел никаких аргументов.

Что такое Breitbart News?

Breitbart News - американский веб-сайт с новостями, мнениями и комментариями, основанный в середине 2007 года американским консервативным комментатором Эндрю Брейтбартом. Сообщения со страницы Breitbart News в Facebook являются одними из самых распространенных политических материалов в Facebook, пишет Википедия.

Позиция Трампа относительно окончания войны в Украине

Недавно кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".

Впоследствии республиканец пообещал, что не будет играть на стороне Владимира Путина в войне агрессора России против Украины. Трамп лично сказал Владимиру Зеленскому, что подобные утверждения являются фейком. Зеленскому же он пообещал "добиваться справедливого мира".

Подобные заявления делают и приспешники Трампа. В частности во время предвыборного мероприятия в Филадельфии, кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что нужно верить в мир и принести мир в Украину.

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