Трамп назвал сроки заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ: главное условие

Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заговорил о перспективе заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом он рассказал в разговоре с Breitbart News.
По словам Трампа, в случае победы на президентских выборах в Штатах такое соглашение будет подписано еще до инаугурации, которая запланирована на январь 2025 года.
Кандидат в президенты убеждает, что находится "в очень хорошем положении" и способен достичь завершения войны в Украине. Трамп утверждает, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и главу РФ, кремлевского диктатора Владимира Путина.
Трамп рассчитывает, что в случае победы сможет прекратить войну в Украине в период с даты выборов - 5 ноября 2024 года, до инаугурации, которая состоится 20 января следующего года.
Не обошелся во время разговора Трамп и без критики своей соперницы в предвыборной гонке. По его словам, кандидат от Демократической партии США Камала Харрис будет бездействовать и втянет мир в глобальную войну.
"Она вообще не справится с этим. Я не думаю, что она что-то сделает", - сказал республиканец, при этом не привел никаких аргументов.
Что такое Breitbart News?
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Позиция Трампа относительно окончания войны в Украине
Недавно кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".
Впоследствии республиканец пообещал, что не будет играть на стороне Владимира Путина в войне агрессора России против Украины. Трамп лично сказал Владимиру Зеленскому, что подобные утверждения являются фейком. Зеленскому же он пообещал "добиваться справедливого мира".
Подобные заявления делают и приспешники Трампа. В частности во время предвыборного мероприятия в Филадельфии, кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что нужно верить в мир и принести мир в Украину.
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