Трамп хочет провести переговоры Зеленского и Путина: 'хорошо знаю их обоих'

Дональд Трамп планирует связаться с президентом Украины и российским диктатором, если победит на выборах.

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Трамп хочет провести переговоры Зеленского и Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП, скриншот: видео

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".

"Если я одержу победу на выборах, то прежде всего свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они начнут переговоры о мире", - заявил он во время стрима со ссылкой на Трампа во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick.

Заявления Трампа о войне в Украине

Напомним, что Дональд Трамп дал Зеленскому неожиданное обещание относительно завершения войны. Телефонный разговор Трампа и Зеленского прошел даже лучше, чем об этом сообщалось в официальных заявлениях по итогам переговоров, сказал Мэтью Камински.

Названо условие запуска мирного "плана" Трампа. В интервью Главреду Дэвид Урбан рассказал о том, что инициатива Помпео-Урбана, согласно которой администрация Трампа должна поставить фактически на победу Украины в войне, реализована разве что через несколько лет.

Политолог Александр Морозов сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным по Украине. Есть основания полагать, что, став президентом США, Дональд Трамп не будет договариваться с Путиным ценой украинского суверенитета и независимости. Трамп не будет ни анонсировать, ни разрабатывать такое соглашение.

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