Трамп хочет провести переговоры Зеленского и Путина: 'хорошо знаю их обоих'

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленский и российским диктатором Владимиром Путиным в случае победы на выборах, чтобы "добиться переговоров о мире".
"Если я одержу победу на выборах, то прежде всего свяжусь с Путиным, свяжусь с Зеленским - я очень хорошо знаю их обоих - и добьюсь того, что они начнут переговоры о мире", - заявил он во время стрима со ссылкой на Трампа во время разговора со стримером Эдином Россом на площадке Kick.
"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы в качестве условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
Заявления Трампа о войне в Украине
Напомним, что Дональд Трамп дал Зеленскому неожиданное обещание относительно завершения войны. Телефонный разговор Трампа и Зеленского прошел даже лучше, чем об этом сообщалось в официальных заявлениях по итогам переговоров, сказал Мэтью Камински.
Названо условие запуска мирного "плана" Трампа. В интервью Главреду Дэвид Урбан рассказал о том, что инициатива Помпео-Урбана, согласно которой администрация Трампа должна поставить фактически на победу Украины в войне, реализована разве что через несколько лет.
Политолог Александр Морозов сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным по Украине. Есть основания полагать, что, став президентом США, Дональд Трамп не будет договариваться с Путиным ценой украинского суверенитета и независимости. Трамп не будет ни анонсировать, ни разрабатывать такое соглашение.
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